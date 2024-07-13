Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».2 комментария
Путин обязал депутатов и сенаторов согласовывать поездки за границу
Депутатам и сенаторам предстоит согласовывать свои выезды за рубеж, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в субботу.
Закон предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий при несогласованном выезде парламентария за пределы страны, ответственность за это решение возлагается на соответствующую палату парламента, передает ТАСС.
Исключение при согласовании поездок составят лишь служебные командировки.
Введение согласования обусловлено возникновением новых угроз безопасности России, закон создает дополнительные гарантии защиты депутатов от неправомерного преследования со стороны правоохранителей и судов недружественных стран, говорится в пояснительной записке.
Порядок и сроки выезда парламентариев будут определяться советом соответствующей палаты.