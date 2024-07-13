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    10 комментариев
    13 июля 2024, 15:23 • Новости дня

    Над администрацией Урожайного появился российский флаг

    Рогов: Над администрацией Урожайного появился российский флаг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России установили триколор над зданием администрации в селе Урожайное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Сейчас российские войска продвигаются в северной части населенного пункта, где идут основные бои, добавил Рогов, передает РИА «Новости».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Восход в ДНР.

    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    12 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS вглубь России

    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS Украиной для ударов вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В настоящий момент Вашингтон не санкционирует применение ATACMS для «глубоких» ударов в пределах России, сказала Сингх, передает РИА «Новости».

    При этом она напомнила, что ранее Вашингтон внес изменения в правила использования передаваемых Киеву средств поражения возле Харькова. Сингх допустила, что ограничения для других районов могут быть смягчены.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    13 июля 2024, 12:18 • Новости дня
    Стали известны доходы самых богатых россиян

    Доходы 10% самых богатых россиян достигли 227 тыс. рублей в месяц

    Стали известны доходы самых богатых россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Средний ежемесячный доход 10% самых обеспеченных россиян в 2023 году составил 227 тыс. рублей, следует из исследования НИУ ВШЭ.

    По данным исследования, около 20% самых богатых россиян получают от 300 до 400 тыс. рублей в месяц, 18% – от 100 до 200 тыс. рублей, передает РБК.

    Известно, что доходы свыше 900 тыс. рублей в месяц имеют 8-9% россиян из этой группы.

    Среди источников доходов 10% самых богатых россиян 69% составляет зарплата, 54% – проценты по вкладам, 48% – доход от собственного бизнеса или самозанятости, 30% – доход от сдачи недвижимости внаем, 30% – доход от ценных бумаг.

    Как отмечают авторы исследования, 58% самых богатых россиян имеют два и более источников дохода, а 27% – пять и более.

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    13 июля 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские эксперты научились отличать модификации ракет Storm Shadow

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты, изучив полученные в ходе спецоперации фрагменты крылатых ракет Storm Shadow определили особенности работы блоков управления и научились отличать модификации данных ракет, сообщил инженер – специалист по работе с вооружением.

    По его словам, изучение этого блока позволит понять, какие изменения были внесены в конструкцию ракеты, какие новые блоки применены или какие ловушки могут быть установлены, передает РИА «Новости».

    Специалист отметил, что данная информация позволит российским военным более эффективно противодействовать этим ракетам.

    «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать, к чему можем быть готовы», – подчеркнул инженер.

    Несколькими днями ранее российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. До этого российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть этой ракеты.

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    13 июля 2024, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили пожизненное наказание за мятеж со смертельным исходом

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума предлагает ужесточить наказание за организацию и участие в вооруженном мятеже, если он повлек за собой смерть человека или другие тяжкие последствия – в этом случае виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

    Опубликованный в электронной базе Госдумы законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет за организацию или руководство вооруженным мятежом, направленным на свержение или насильственное изменение конституционного строя РФ или нарушение ее территориальной целостности.

    Участие в таком мятеже будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

    Если же в результате мятежа погиб человек или были причинены другие тяжкие последствия, виновным может грозить пожизненное лишение свободы, а также штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или ограничение свободы на срок от одного года до двух лет.

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    12 июля 2024, 23:36 • Новости дня
    В Киеве допустили отмену ограничений на удары по территории России

    Tекст: Максим Попов

    Страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    «До сих пор есть ограничения на обстрелы вглубь России. У разных стран-участниц альянса разные позиции, в частности, по вопросу ударов по территории России. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос», – приводит ТАСС слова Андрея Ермака.

    По его словам, на саммите в Вашингтоне не обсуждалась заморозка конфликта на Украине, даже за кулисами.

    Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что США уже сняли ограничения на удары ВСУ по территории России.


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    13 июля 2024, 00:51 • Новости дня
    Bloomberg: Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается из-за запчастей

    Tекст: Максим Попов

    Отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, сообщило Bloomberg.

    По словам одного из источников агентства, Украина рассчитывает получить шесть F-16 уже этим летом и до 20 истребителей до конца года. Другой источник утверждает, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя планировалось поставить 300, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и их союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые прибудут этим летом. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, а не в соседних странах, как предполагалось ранее.

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    13 июля 2024, 05:32 • Новости дня
    При атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Цимлянском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, атака украинского беспилотника произошла приблизительно в 4.00 мск. На данный момент погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

    Напомним, 9 июля в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелись два трансформатора.


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    13 июля 2024, 00:27 • Новости дня
    В Курской и Воронежской областях объявили угрозу атаки БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили губернаторы регионов Алексей Смирнов и Александр Гусев.

    Сообщается, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Власти попросили жителей сохранять спокойствие, передает ТАСС.

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    13 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска 23 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, говорится в сообщении центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что всего по территории ДНР было выпущено 62 боеприпаса. Днем ранее сообщалось о 55 обстрелах и 199 выпущенных боеприпасах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ.


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    13 июля 2024, 07:18 • Новости дня
    ФСБ обнаружила схрон с гранатометами в Авдеевке

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Авдеевке тайник с иностранным оружием и боеприпасами, который оставили украинские военные при отступлении из города.

    Как сообщает источник, в тайнике были найдены гранатометы Socrat и M72A6, а также боеприпасы к ним. Оперативники продолжают работу по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств на территориях, которые были освобождены, передает РИА «Новости».

    Напомним, 5 июля ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон с оружием.

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    13 июля 2024, 05:22 • Новости дня
    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Север» уничтожила до 215 военнослужащих ВСУ, а также две 155-мм гаубицы M777 и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра группировки Ярослава Якимкина, потери понесли 47-я и 57-я механизированная, 92-я десантно-штурмовая и 36-я бригады морской пехоты ВСУ. В ходе боев в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Дмитров, Белый Колодезь, Жовтневое и Волчанск российские войска нанесли поражение 113-й бригаде территориальной обороны и 13-й бригаде Национальной гвардии Украины, передает ТАСС.

    Напомним, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.


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    13 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Один пострадавший ребенок в Шебекино пошел на поправку

    Tекст: Максим Попов

    Один из детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Шебекино, пошел на поправку, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, состояние одного из мальчиков, раненных во дворе Шебекино, улучшилось. Другой ребенок, к сожалению, находится в реанимации, врачи борются за его жизнь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, 11 июля в результате обстрела Шебекино пострадали пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Одного ребенка отправили на лечение в Москву.

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    13 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Российская ПВО сбила за ночь четыре беспилотника ВСУ

    Российская ПВО сбила за ночь четыре беспилотника ВСУ над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу российская система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два беспилотника были сбиты над Ростовской областью, один – над Белгородской и один – над Курской областью.

    Напомним, при атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области.

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