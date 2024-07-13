Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Над администрацией Урожайного появился российский флаг
Рогов: Над администрацией Урожайного появился российский флаг
Военнослужащие ВС России установили триколор над зданием администрации в селе Урожайное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Сейчас российские войска продвигаются в северной части населенного пункта, где идут основные бои, добавил Рогов, передает РИА «Новости».
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска освободили Восход в ДНР.