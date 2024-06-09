СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.22 комментария
В ходе операции Израиля в Нусейрате погибли более 270 палестинцев
Минздрав Газы сообщил о гибели как минимум 274 палестинцев в результате израильской операции по освобождению четырех заложников в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центре анклава.
Ранения получили 698 человек, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, передает ТАСС.
Напомним, израильские военные освободили в Газе четырех заложников, у одного из них есть гражданство России.