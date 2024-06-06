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    Выборы в Европарламент пошатнут позиции либералов
    Путин назвал «собачьим бредом» разговоры о планах России напасть на НАТО
    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России
    Грузия назвала своего «единственного друга»
    Путин назвал способ прекращения боевых действий на Украине
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона
    Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину
    Набиуллина назвала три приоритета для развития экономики России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    18 комментариев
    6 июня 2024, 12:26 • Новости дня

    Песков назвал повышение рождаемости приоритетом российского правительства

    Tекст: Александра Юдина

    Повышение рождаемости в России является одним из приоритетов в работе президента и правительства страны, заявил американской газете The Wall Street Journal пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в стране остро стоит демографическая проблема, российским правительством принимаются меры по повышению рождаемости, на это направлены большинство целевых показателей развития, передает ТАСС.

    Песков добавил, что основные причины низкой рождаемости в России связаны со снижением показателей во время Великой Отечественной войны и в 1990-х годах.

    Напомним, Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    4 июня 2024, 09:17 • Новости дня
    ВСУ спрятали поставленные Западом гаубицы М777 под Угледаром

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные были вынуждены спрятать оставшиеся гаубицы М777 западного производства под Угледаром из-за высокого риска их уничтожения российской артиллерией, сообщил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.

    По его словам, таких гаубиц у ВСУ осталось очень мало, их не выгоняют, так как ВС России сразу их уничтожают, передает ТАСС.

    Квока добавил, что расчет «Гиацинта» уже уничтожил десятки целей, включая личный состав, военную технику, блиндажи и укрепления ВСУ, а также огневые точки.

    В конце мая украинская сторона в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции.

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    4 июня 2024, 12:27 • Новости дня
    Американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем близ Крыма, следует из данных портала Flightradar24.com.

    Уточняется, что беспилотник летит в направлении юго-восточной части акватории Черного моря близ южного побережья Крымского полуострова рядом с Алупкой и Ялтой, передает ТАСС.

    Известно, что беспилотник начал путь в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии.

    В мае стало известно, что беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk координировал ночные атаки украинских военных на Крым с использованием ракет ATACMS.

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    5 июня 2024, 14:06 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    «АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Iskra
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) презентовал новую модель Lada Iskra – семейство автомобилей класса B, включающее седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

    Старт серийного производства новинки запланирован на начало 2025 года. Lada Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta в модельном ряду «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

    Как отметил глава автоконцерна Максим Соколов, инвестиции в проект Lada Iskra составили 23 млрд рублей.


    Ранее источник сообщал, что на петербургском заводе «АвтоВАЗа» в скором времени планируется открыть производство.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    6 июня 2024, 10:27 • Новости дня
    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Замглавы администрации президента Орешкин сообщил о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень социального оптимизма в России за 2024 год достиг рекорда, сообщил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024 замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    По его словам, за последний год у нас рекордный уровень социального оптимизма, таких уровней не было никогда, передает ТАСС.

    Орешкин отметил, что, с одной стороны, это достижение, а с другой – удержать планку будет довольно сложно.

    Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну.

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    4 июня 2024, 07:44 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, предположительно по автопарку или складу с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам очевидцев, после взрыва был виден большой столб дыма. К месту происшествия стянуты сотрудники СБУ и военнослужащие, оцеплены несколько кварталов, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что на территории автопарка нацгвардии находилась военная техника стран НАТО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

    Кроме того, известно, что поблизости находится следственный изолятор, некоторые корпуса которого ВСУ используют как склад и место расположения своих сил.

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по отправленной на усиление группе ВСУ под Харьковом.

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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    3 июня 2024, 16:31 • Новости дня
    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета

    Эксперт в области связи Анпилогов: Лазерная связь обеспечит не только высокую скорость передачи данных, но и ее безопасность

    Эксперт: Лазерная связь улучшит качество российского интернета
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лазерная связь лишена недостатков радиоволн: она минимизирует возможность кражи данных, а также работает на частотах, способствующих увеличению как объема передаваемой информации, так и скорости их отправки, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области связи Алексей Анпилогов. Ранее в России успешно провели тестирование лазерной межспутниковой связи.

    «Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объема на высокой скорости. Кроме того, улучшится ситуация и с конфиденциальностью сетевых сообщений», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого данные процессы происходили с помощью радиоволн. Однако технология имела значительный недостаток: часть информации утекала в паразитных направлениях, в рамках так называемых дополнительных лепестков. Таким образом, в любой канал можно было встроиться, после чего начать работу над декодированием сигнала», – отмечает собеседник.

    «А направленный источник света, каковым является лазер, минимизирует возможности злоумышленников заполучить чьи-либо данные. Украсть информацию все еще можно, но сделать это в разы сложнее: для перехвата придется использовать приемник, который будет с невероятной точностью повторять движение пучка исходный лучей», – уточняет он.

    «Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идет о колебаниях сигнала, с помощью которого передается информация. Обозначаются они в виде всем знакомых сочетаний 2G, 3G. Чем выше цифра, тем больше и объемы данных и скорость передаваемой информации», – подчеркивает эксперт.

    «Диапазоны инфракрасного света лежат за пределами этой классификации, то есть по качеству они превосходят даже частоты 5G и 6G. «Бюро 1440» удалось отправить 200 ГБ информации на расстояние более 30 км. Это внушительный результат, который наглядно демонстрирует перспективность технологии. При должном развитии имеющегося потенциала можно будет обеспечить высокое качество интернета даже в отдаленных регионах страны», – считает Анпилогов.

    «Важно отметить, что на стоимость услуг провайдеров это не должно повлиять. Вполне возможно, что доступ к Сети станет даже дешевле. До этого территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока требовали запуск огромного спутника на геостационарные орбиты. Теперь можно будет обойтись более простым аппаратом на более низких высотах», – акцентирует эксперт.

    Однако, он отмечает, что над масштабированием зоны эксплуатации данной разработки еще предстоит потрудиться. «Необходимо отточить применение лазерной связи до совершенства. Речь идет о проектах, в которых будут важны каждый миллиметр и секунда для полного исключения различных сбоев», – подчеркивает собеседник.

    «Однако, учитывая важность технологии и ту пользу, которую она может принести людям, ее тестированию будут стараться уделять максимальное внимание. Важно понимать, что использование лазеров улучшит не только гражданский сегмент интернета, но и качество связи в военной сфере, где конфиденциальность данных особенно критична», – уточняет он.

    По словам Анпилогова, армии данное улучшение поможет сразу по нескольким направлениям: «Логистика, коммуникации, разведка – все это получит совершенно иное, более качественное измерение. Руководства ведущих государств это хорошо понимают, поэтому в последнее время передовые компании планеты вкладывают так много сил для работы в данной сфере. Замечательно, что Россия делает в этой гонке связи уверенные шаги».

    Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование лазерной межспутниковой связи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фирмы. Пробное применение технологии проводилось 30 мая в космосе. Разработчикам удалось передать более 200 ГБ данных на скорости 10 Гбит/с между аппаратами, расположенными на расстоянии более 30 км друг от друга.

    Применение инфракрасных лазерных лучей позволяет достичь более быстрых показателей в работе интернета, отмечают на сайте Минцифры. В заявлении говорится, что данная технология может сделать доступной высокое качество доступа к всемирной Сети в самых отдаленных уголках страны, где нет возможности разместить наземные базовые станции.

    Прошедшие тесты стали первым успешным опытом применения лазерной связи в космосе для российской компании. Кроме того, мероприятия подтвердили работоспособность и потенциал наиболее перспективной технологии «Бюро 1440». В настоящий момент фирма готовится продолжать работу над совершенствованием и масштабированием проекта.

    Сегодня спутниковая связь активно применяется во всех отраслях жизни. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что Украина была бы не в состоянии использовать ракеты большой дальности без помощи данных западной космической разведки. Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов подробно объяснял механизм нанесения ударов западным оружием по России.

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    6 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, предположительно, из РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими военными по Каховской ГЭС в 2023 году.

    На видео, снятом с камеры видеонаблюдения, видно, как ракета попадает в район шлюза дамбы ГЭС, в момент удара дамба еще не была повреждена, передает РИА «Новости».

    Как отметили охранявшие Каховскую ГЭС российские военные, украинские войска в течение года систематически обстреливали станцию из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

    Власти Херсонской области стали отмечать необычные природные явления в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС.


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    5 июня 2024, 08:31 • Новости дня
    ВСУ разместили Bayraktar на аэродроме Кульбакино в Николаевской области

    Подполье: ВСУ разместили Bayraktar на аэродроме Кульбакино в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские силы задействовали аэродром Кульбакино в Николаевской области для базирования беспилотников Bayraktar, сообщил представитель пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

    По его словам, аэродром в Кульбакино теперь используется под БПЛА, по данным агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа Bayraktar, передает ТАСС.

    Количество размещенных на аэродроме Bayraktar на сегодняшний день неизвестно.

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области, который используется для нанесения ударов по Белгороду.

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    4 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи

    Эксперты объяснили решение Путина назначить Турчака врио главы Республики Алтай

    Эксперты: Турчаку в Республике Алтай придется решать амбициозные геополитические задачи
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В граничащей с Китаем, Монголией и Казахстаном Республике Алтай сейчас формируется мощнейший связывающий Восток и Запад транспортный узел, к которому в перспективе могут подключиться Индия и Пакистан. Руководить такими важными проектами должен профессиональный управленец, каковым является Андрей Турчак, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин и депутат Олег Матвейчев. Ранее Владимир Путин предложил Андрею Турчаку занять пост врио главы Республики Алтай.

    «Сегодня Республика Алтай занимает лидирующие позиции по объему инвестирования среди всех регионов России. Но имеющиеся достижения необходимо приумножать новыми крупными проектами. Тем более, что данный субъект имеет колоссальный туристический потенциал», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Таким образом, успешное развитие республики выдвигает особые требования к главе региона. Алтаю нужен не просто человек, способный бережно относиться к его природному и экономическому богатству, но и первоклассный управленец, чьи компетенции позволят эффективно распределять получаемые средства», – уточняет он.

    По словам Данилина, Турчак выглядит максимально подходящей кандидатурой на пост руководителя данного региона. «За его плечами огромный опыт пребывания на руководящих постах. Он зарекомендовал себя харизматичным и мудрым политиком, умеющим совмещать федеральные и региональные интересы. Думаю, ему не составит труда находить компромиссы между требованиями крупного бизнеса и чаяниями местного населения», – считает собеседник.

    «Кроме того, новый глава региона должен суметь совладать и с геополитическими реалиями. Алтай находится на границе с Китаем. Этот факт создает колоссальные перспективы в контексте развития логистической инфраструктуры. Однако реализовать их получится лишь у энергичного управленца», – акцентирует Данилин.

    Владимир Путин прекрасно осознает важность Республики Алтай для экономического развития России, добавляет Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его словам, президент старается направлять в регион лишь «лучших из лучших».

    «Андрей Турчак уже имеет опыт региональной работы. Он долгое время находился на посту губернатора Псковской области. После он трудился в Совете Федерации и в генеральном совете партии «Единая Россия». Республика Алтай получит по-настоящему эффективного менеджера», – уточняет он.

    «В регион привлекаются колоссальные денежные средства. Это прекрасное и живописное место, обладающее внушительным туристическим потенциалом. Уже сейчас там строятся пятизвездочные отели, привлекающие внимание даже самых искушенных граждан России. Речь идет о проектах мирового уровня, способных посоревноваться с лучшими курортами Крыма и Сочи», – уверен собеседник.

    «Кроме того, Алтай является перекрестком логистических путей между Востоком и Западом. Регион тесно связан с Китаем. Потенциально, уже имеющиеся дороги можно будет расширить даже до Индии и Пакистана. Формируется мощнейший транспортный узел, который обогатит не только республику, но и всю нашу страну», – считает депутат. Матвейчев назвал планы по развитию Республики Алтай амбициозными, имеющими геополитический масштаб.

    Ранее Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. По словам президента, Турчак обладает хорошим опытом работы в исполнительных органах власти.

    Путин подчеркнул, что данный регион является перспективным. На сегодняшний день он активно развивается по многим направлениям, в том числе и в сфере туризма. Турчак положительно воспринял предложение. Он согласился с тем, что республика обладает колоссальным потенциалом.

    Свою политическую карьеру Андрей Турчак начал с должности председателя «Молодой Гвардии Единой России». В 2009 году был назначен губернатором Псковской области. На этом посту он трудился вплоть до 2017 года. Затем Турчак представлял Псковскую область в Совете Федерации. С 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации. Кроме того, с декабря 2021 года Турчак является секретарем генерального совета партии «Единая Россия».

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    4 июня 2024, 10:08 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Одессе

    Взрыв прогремел в Одессе, объявлена воздушная тревога

    Tекст: Александра Юдина

    В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости».

    Отмечается, что в Одессе прогремел взрыв, передает ТАСС.

    Других подробностей о взрыве, включая его местонахождение, причиненные повреждения и наличие пострадавших, не приводится.

    Накануне в Харькове прогремела серия взрывов.

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    4 июня 2024, 08:31 • Новости дня
    В Петербурге согласована документация под станцию метро «Пулково»

    В Петербурге согласована документация по территории под станцию метро «Пулково»

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Петербурга согласовали документацию по планировке территории, где будет расположена станция метро «Пулково», сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, уже подготовлена и согласована документация по планировке территории для размещения этого линейного объекта, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что станция «Пулково» станет конечной станцией Кировско-Выборгской линии метрополитена в непосредственной близости от одноименного аэропорта.

    При этом губернатор не уточнил сроки начала строительства станции, отметив, что средства на проектирование и строительство уже заложены в Адресную инвестиционную программу города на 2024–2026 годы.

    В апреле российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, допустив продление линии метро.

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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