Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Мэр Харькова заявил, что город остался без собственного электричества
Мэр Харькова Терехов заявил, что город остался без собственного электричества
У Харькова не осталось своих собственных источников электроэнергии, он вынужден брать его из других городов, сообщил глава города Игорь Терехов.
В конце марта по энергетической сфере Харькова были нанесены «серьезные удары», после которых город остался без собственной генерации электричества, сказал мэр в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает РИА «Новости».
Теперь город берет электроэнергию из других городов, и ситуация там «балансирует на грани».
Терехов заявил, что у него есть «договоренности в Берлине», по которым Харьков якобы должен получить 25 млн евро для решения проблем с производством электричества.
Также в ходе интервью градоначальник заявил, что в Харькове и Харьковской области местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.