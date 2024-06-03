Мэр Харькова заявил, что город остался без собственного электричества

Мэр Харькова Терехов заявил, что город остался без собственного электричества

Tекст: Алексей Дегтярев

В конце марта по энергетической сфере Харькова были нанесены «серьезные удары», после которых город остался без собственной генерации электричества, сказал мэр в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает РИА «Новости».

Теперь город берет электроэнергию из других городов, и ситуация там «балансирует на грани».

Терехов заявил, что у него есть «договоренности в Берлине», по которым Харьков якобы должен получить 25 млн евро для решения проблем с производством электричества.

Также в ходе интервью градоначальник заявил, что в Харькове и Харьковской области местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.