Страховщики сказали, кому положены выплаты за ущерб от урагана в Москве

Эксперт Михаил Порватов: ОСАГО не покроет автовладельцу ущерб от урагана

Tекст: Татьяна Косолапова

Во время урагана в Москве пострадали 37 человек, двое из которых погибли. Также сообщается, что в результате стихийного бедствия в столице и Московской области повреждено более 500 автомобилей.



«Насколько я знаю, никаких государственных выплат пострадавшим и семьям погибших в результате урагана не полагается. За исключением каких-то специальных программ в отношении отдельных категорий. Например, если это были военнослужащие и так далее, застрахованные по какому-нибудь закону о страховании», – говорит Порватов.

За недвижимое имущество, например, дома и квартиры, которые были повреждены, продолжает специалист, возможно будет получить компенсацию ущерба только в том случае, если они также были ранее застрахованы. В противном случае все расходы ложатся на владельца.

«Что касается автомобилей, то здесь выплаты могут получить только те, кто дополнительно оформил добровольное автострахование КАСКО. Полис ОСАГО защищает автогражданскую ответственность перед третьими лицами – это страхование ответственности самого автомобилиста. Если ураган причинил ущерб самому автомобилю, то его ответственность не наступает. Соответственно, такие случаи не покрываются ОСАГО», – объясняет собеседник.

Он также отмечает, что при наличии у автовладельца КАСКО, он получит компенсацию в любом случае, даже если специальные службы, например, МЧС, предупреждали о непогоде заранее, но гражданин не обратил на это внимание и оставил свою машину под деревом.

«Для возмещения ущерба по КАСКО человек прежде всего должен обратиться в свою страховую компанию и там подскажут, что необходимо сделать. Дело в том, что договор страхования КАСКО – добровольный, у разных страховых компаний условия страхования могут отличаться, и в том числе может отличаться перечень документов. Поэтому в первую очередь нужно позвонить в страховую компанию, и она четко подскажет, что делать, нужно ли какие-то документы собирать, и, если нужно, то какие», – заключил Порватов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что хоть смерчи и нехарактерны для столичного региона, по мере изменения климата они будут появляться чаще.