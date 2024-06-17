Швейцарский эксперт назвал саммит по Украине нацеленным на продолжение войн

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что встреча собрала немного больше участников, чем предыдущие, в которых в 2023 году приняли участие от сорока до пятидесяти государств в Джидде и на Мальте. При этом саммит бойкотировало большинство стран, в том числе членов ООН. Многие страны, такие как Индия и Бразилия, направили на встречу делегации только второго уровня.

Меттан напомнил, что президент Колумбии Гильермо Петро отказался от поездки на саммит в последний момент после того, как узнал, что это была односторонняя встреча, направленная на продление войны, а не на достижение мира, передает РИА «Новости».

По мнению Меттана, план и метод Китая и Бразилии более реалистичны и подходят для мирного урегулирования. При этом саммит – не лучший способ достичь мира, отметил эксперт. «Чтобы добиться успеха, он должен стать кульминацией переговорного процесса, обязательно длительного и сдержанного, или же заложить основу для переговорного процесса, который нельзя проводить вживую в центре внимания», – пояснил Меттан.

Мировые СМИ после проведения саммита в Швейцарии заявили, что на встрече не было сделано никакого первого шага.