Депутаты предложили установить два дня отдыха для студентов – доноров крови

«Сегодня внесем на рассмотрение Госдумы наш законопроект, который уравняет гарантии и меры поддержки всех доноров, предоставив студентам, сдавшим кровь, два дня освобождения от учебы для восстановления функций организма», – отметил Метелев.

Согласно документу, закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» предлагается дополнить нормой о том, что благотворительная и добровольческая деятельность осуществляется в том числе в целях «участия в донорстве крови и (или) ее компонентов, участия в мероприятиях по развитию донорства крови и ее компонентов, в том числе в мероприятиях, направленных на пропаганду безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов», передает ТАСС.

Кроме того, в законе «Об образовании в РФ» предлагается прописать, что обучающимся предоставляется право на день отдыха в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра. По закону, донором крови могут быть граждане старше 18 лет, таким образом, новые нормы могут коснуться обучающихся в вузах и ссузах.

По словам Метелева, сейчас по Трудовому кодексу донорам крови положены два дня отдыха – в день медицинского обследования и в день сдачи крови. По мнению медработников, два дня отдыха необходимы, чтобы доноры могли восстановить здоровье после кровопотери, напоминает Метелев.

«Но студентам вузов такое право законом не предоставляется. Это несправедливо, потому что они такие же доноры», – отметил Метелев. По его словам, некоторые университеты сейчас идут студентам-донорам навстречу, но правильно было бы уравнять в правах и мерах поддержки всех доноров.