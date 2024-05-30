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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
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    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    Возле Крыма сбиты восемь ракет ATACMS и восемь беспилотников ВСУ
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    Захарова назвала Кирби «капитаном очевидностью»
    «Талибан» позитивно оценил заявления России по Афганистану
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    14 комментариев
    30 мая 2024, 09:38 • Новости дня

    Российские власти выступили перед слушателями программы «Время героев»

    Российские власти выступили во второй день учебы перед слушателями программы «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Во второй день учебы перед слушателями программы «Время героев» выступили заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Владимир Мединский и глава МИД Сергей Лавров.

    Орешкин рассказал о важности сильной устойчивой экономики для достижения суверенитета страны.

    «Мир будет меняться, экономические центры будут меняться, и те, кто доминировал в глобальной экономике в ХХ веке, они будут в экономике, в информационном пространстве… Есть три важных элемента суверенитета. Первый, самый верхний и главный – это государственный суверенитет. Два следующих уровня суверенитета – общественный, культурно-ценностный и экономический – все суверенитеты крайне важны. Каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы этот суверенитет обеспечивать», – отметил он.

    По словам Лаврова, в Донбассе и Новороссии борьба идет не только против киевского режима – это борьба за новый справедливый миропорядок.

    «Масштаб единения нашего народа беспрецедентен. Это единение против несправедливости. Экономика должна стать независимой ни от кого», – подчеркнул он.

    Также министр добавил, что термин, который предложил президент Владимир Путин – «время героев», – это про тех, кто вместе воюет, воевал, отстаивая наши жизненные интересы и права людей, чьи предки сотнями лет жили на территории Донбасса, Новороссии, строили города, дороги, закладывали промышленные предприятия.

    Мединский в своем выступлении подробно разобрал особенности исторических штампов и мифологизированных конструкций, возникших на разных этапах формирования истории нашей страны.

    «Самое главное – понимать систему причинно-следственных связей. Каждого хорошего управленца отличает хорошее знание и понимание истории. Многое повторяется, и хорошо знать, как аналогичные проблемы решались раньше. Опыт предшественников помогает выстраивать собственную модель управления», – заметил помощник президента.

    Программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления президентской академии. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в мастерской управления «Сенеж» начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения.

    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

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    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

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    29 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России
    Эксперты указали на эффект от изменений в налоговой системе России
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих крупных экономиках мира, а в случае с Россией она позволит улучшить демографические и торговые показатели страны. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.

    «Принцип справедливости станет базовым при рассмотрении налоговых изменений», –подчеркнул Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии. Он напомнил, что сложившееся распределение налогового бремени многими критиковалось.   

    «В обществе существовал запрос на введение прогрессивной шкалы налогообложения. Важно отметить, что инициатива затронет наиболее обеспеченных граждан, а для людей с низкими доходами предполагается сохранение налогового бремени на прежнем уровне», – уточнил собеседник. По его словам, изменения коснутся только 2 млн россиян.

    Еще одной причиной изменений послужила необходимость ликвидировать дефицит бюджета, добавил Климанов. При этом пока нерешенным остается вопрос перераспределения дополнительных доходов между уровнями бюджетной системы.

    «НДФЛ и налог на прибыль поступают в региональные бюджеты. По итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье стали лидерами собираемого НДФЛ по стране. Выходит, что в «выигрыше» все равно окажутся высокообеспеченные субъекты федерации. Я не исключаю, что в перспективе будут созданы дополнительные инструменты для перераспределения средств в бюджеты субъектов РФ», – допустил спикер.

    Что касается налога на прибыль, то изменения коснутся прежде всего организаций, которые получают высокие доходы. «Речь идет о финансовых секторах – тех, кто в последние пару лет показывал сверхрекордную прибыль, а также секторе, связанном с добывающими отраслями или первичной переработкой», – детализировал экономист.

    Прогрессивная шкала уже давно применятся во многих странах, в том числе самых крупных экономиках мира, однако там менее приятные налоги для населения, добавил в свою очередь Алексей Ведев завлабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС. Он указал, что совершенствование налоговой системы будет способствовать улучшению демографии и росту товарооборота.

    Схожей точки зрения придерживается Константин Тузов, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской Академии. «Дополнительные средства с налогов пойдут на финансирование нацпроектов. Это будет поддерживать и социальную инфраструктуру, и семьи с детьми, будет стимулироваться рост экономики», – акцентировал он.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в российском обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, он отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

    По его словам, прогрессивная налоговая шкала повлияет лишь на 3,2% работающих людей (приблизительно 2 млн человек) с доходом свыше 2,4 млн рублей в год. «При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», – считает он. Силуанов уточнил, что оплачивать увеличенный налог граждане будут не со всей суммы зарплат, а лишь с превышения порогов. «В пределах 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%», – заметил он.

    «При совершенствовании налоговой системы закладываются принципы, работающие на рост ВВП. Правительство нацеливает налоговую систему на стимулирование инвестиций: сохраняет текущие меры поддержки и вводит новые. На собранные доходы будет строиться в том числе инфраструктура, необходимая инвесторам», – цитирует главу Минфина «Коммерсант».

    Напомним, в правительство были внесены предложения по изменению налоговой системы. Согласно данному проекту, прогрессивная шкала будет действовать для граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. в месяц). Для тех, чей заработок ниже указанной нормы, сохранится ставка НДФЛ в 13%. Ставки для самозанятых сохранятся на прежнем уровне.

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    28 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Макрон поддержал удары западным оружием по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

    «Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это разрешение не должно распространяться на гражданские объекты или военные объекты, с которых не наносятся удары по Украине.

    Ранее Макрон заявил, что не видит враждебных действий Европы против России.

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    29 мая 2024, 10:39 • Новости дня
    Обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Омбудсмен Москалькова заявила, что обмен пленными с Украиной приостановлен из-за Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, Киев постоянно выставляет надуманные требования, из-за которых обмены невозможны, передает ТАСС.

    Москалькова также добавила, что выдвигаемые Киевом требования не соответствуют Женевским конвенциям и другим международно-гуманитарным нормам.

    Омбудсмен подчеркнула, что Москва всегда готова к конструктивному диалогу и поиску решений для возобновления обмена пленными.

    Ранее Москалькова заявила, что Москва передала Киеву список из 500 украинских пленных. Российская сторона в течение нескольких месяцев не может добиться, чтобы Киев забрал своих военнопленных в рамках обмена.

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    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози отверг возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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    27 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Движение «Талибан» подтвердило участие в ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приняло приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

    Форум посетят министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты, сообщил Кабулов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

    «Рассчитываю на то, что афганская делегация по максимуму использует этот шанс для того, чтобы укрепить и расширить сотрудничество как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами», – отметил он.

    Ранее предложение о снятии с движения «Талибан» статуса террористов направили в Кремль.

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    29 мая 2024, 14:59 • Новости дня
    Экономист объяснила готовность бизнеса к введению прогрессивной шкалы налогообложения

    Экономист Полежарова: Высокая социальная ответственность бизнеса позволяет установить в России прогрессивную шкалу налогов

    Экономист объяснила готовность бизнеса к введению прогрессивной шкалы налогообложения
    @ Антон Вергун/ТАС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский бизнес одобряет введение прогрессивной шкалы, поэтому вряд ли будет уклоняться от платежей и уходить в тень. Это обстоятельство позволяет стране перейти к более справедливой системе налогообложения, которая поможет улучшить качество жизни граждан, сказала газете ВЗГЛЯД Людмила Полежарова, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета. Ранее Минфин внес проект изменений в налоговой системе.

    «Когда вводилась действующая сейчас ставка 13%, перед Россией остро стоял вопрос потенциального ухода бизнеса и физических лиц в тень. Однако сегодня уровень социальной ответственности россиян значительно вырос. Общество сейчас позитивно настроено к совершенствованию налоговой системы», – сказала Людмила Полежарова, профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета.

    «Основную часть жителей страны реализация прогрессивной шкалы налогообложения не коснется. Те, кто зарабатывает меньше 200 тыс. рублей в месяц, продолжат платить по ставке 13%. Более обеспеченные люди, которых в основном и затрагивают изменения, также одобряют создание более справедливой налоговой системы», – считает собеседница.

    «Граждане понимают, что после совершенствования налоговой системы их жизнь улучшится. Собранные средства пойдут, например, на социальные программы, поддержку малоимущих слоев населения и многодетных семей, улучшение качества дорог, развитие промышленности и высоких технологий. Мы увидим последствия изменений через повышение заботы о нас со стороны государства», – подчеркивает она.

    «В то же время вопрос борьбы с уклонением от уплаты налогов сейчас практически не обсуждается. Это обусловлено положительным откликом бизнеса на предложение по совершенствованию налоговой системы. Предприниматели осознают, что финансы могут эффективно работать в родной стране», – акцентирует эксперт.

    «Тем не менее у нашего государства уже сформированы подходы по борьбе с уклонением налогов как для физических лиц, так и для крупных компаний. Для последних, например, речь идет о регулировании трансфертного ценообразования, контроле дочерних компаний или препятствий для чрезмерного вычета процентов между взаимозависимыми лицами. Однако избыток таких инструментов может отпугнуть плательщиков. Поэтому в этой сфере важно соблюдать баланс и не допускать перегибов», – резюмировала Полежарова.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказался за внедрение в России прогрессивного налогообложения. Он подчеркнул, что в обществе имеется устойчивый запрос на социальную справедливость. Кроме того, министр отметил, что предлагаемая инициатива не должна коснуться подавляющей части населения страны.

    Кроме того, Минфин выступил с предложением повысить налог на прибыль организаций с текущих 20% до 25%. Напомним, в прошлом году доля прибыльных организаций в российской экономике увеличилась до 75,3% (с 73,9% в 2022 году), при этом многие отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные.

    Также Минфин предложил поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 млн руб. и основным средствам – до 200 млн рублей. Целью предлагаемых изменений является стимулирование развития малого бизнеса и пресечение дробления компаний.

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    27 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    Россия и Узбекистан решили подписать договор по пенсионному обеспечению

    Россия и Узбекистан решили в ближайшее время подписать договор в области пенсионного обеспечения

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Узбекистан будут способствовать скорейшему подписанию договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

    В документе отмечается, что стороны, признавая важность социальной защиты населения и регулирования трудовых отношений, выразили готовность обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Республикой Узбекистан, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными. Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.


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    29 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Подполье: Арсенал военной части ВСУ уничтожен в Ровенской области

    Tекст: Александра Юдина

    По арсеналу военной части А-0153 нанесен удар в городе Сарны Ровенской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, местные жители зафиксировали два серьезных взрыва ночью с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что город Сарны является крупным логистическим хабом, где неоднократно были замечены иностранцы. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка, по которой в последнее время завозили вооружение и боеприпасы.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ в Днепропетровской области.

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    30 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Водолацкий: Для спасения от Киева жители Харьковской области строят землянки

    Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители Харьковской области строят землянки для спасения от Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области строят землянки, чтобы скрываться от украинских властей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские власти насильно устроили выселение из домов жителей Харьковской области, 90% людей выселяют под дулами автоматов, передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что позднее люди уезжают из пунктов временного размещения и возвращаются домой, прячутся в подвалах, а в лесу делают землянки, чтобы переждать.

    Депутат Госдумы подчеркнул, что люди ждут прихода Российской армии, и говорят, что первым делом попросят быстрее сделать им паспорта граждан Российской Федерации.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    27 мая 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин: Большая часть российских субъектов сотрудничает с областями Узбекистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Узбекистан продолжают наращивать сотрудничество, с регионами Узбекистана наладили партнерство уже 78 субъектов РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным, совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекая все больше участников», – сказал Путин на заседании Совета регионов России и Узбекистана, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана.

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    29 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Система ПВО сбила дрон ВСУ сбит над Армавиром в Краснодарском крае

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник сбит российской системой ПВО над Армавиром в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале утром в среду ПВО сбила в небе над территорией Краснодарского края беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее издание AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара.

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