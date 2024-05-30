Российские власти выступили перед слушателями программы «Время героев»

Российские власти выступили во второй день учебы перед слушателями программы «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

Орешкин рассказал о важности сильной устойчивой экономики для достижения суверенитета страны.

«Мир будет меняться, экономические центры будут меняться, и те, кто доминировал в глобальной экономике в ХХ веке, они будут в экономике, в информационном пространстве… Есть три важных элемента суверенитета. Первый, самый верхний и главный – это государственный суверенитет. Два следующих уровня суверенитета – общественный, культурно-ценностный и экономический – все суверенитеты крайне важны. Каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы этот суверенитет обеспечивать», – отметил он.

По словам Лаврова, в Донбассе и Новороссии борьба идет не только против киевского режима – это борьба за новый справедливый миропорядок.

«Масштаб единения нашего народа беспрецедентен. Это единение против несправедливости. Экономика должна стать независимой ни от кого», – подчеркнул он.

Также министр добавил, что термин, который предложил президент Владимир Путин – «время героев», – это про тех, кто вместе воюет, воевал, отстаивая наши жизненные интересы и права людей, чьи предки сотнями лет жили на территории Донбасса, Новороссии, строили города, дороги, закладывали промышленные предприятия.

Мединский в своем выступлении подробно разобрал особенности исторических штампов и мифологизированных конструкций, возникших на разных этапах формирования истории нашей страны.

«Самое главное – понимать систему причинно-следственных связей. Каждого хорошего управленца отличает хорошее знание и понимание истории. Многое повторяется, и хорошо знать, как аналогичные проблемы решались раньше. Опыт предшественников помогает выстраивать собственную модель управления», – заметил помощник президента.

Программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления президентской академии. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в мастерской управления «Сенеж» начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения.