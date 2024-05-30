Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.0 комментариев
Российские власти выступили перед слушателями программы «Время героев»
Российские власти выступили во второй день учебы перед слушателями программы «Время героев»
Во второй день учебы перед слушателями программы «Время героев» выступили заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Владимир Мединский и глава МИД Сергей Лавров.
Орешкин рассказал о важности сильной устойчивой экономики для достижения суверенитета страны.
«Мир будет меняться, экономические центры будут меняться, и те, кто доминировал в глобальной экономике в ХХ веке, они будут в экономике, в информационном пространстве… Есть три важных элемента суверенитета. Первый, самый верхний и главный – это государственный суверенитет. Два следующих уровня суверенитета – общественный, культурно-ценностный и экономический – все суверенитеты крайне важны. Каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы этот суверенитет обеспечивать», – отметил он.
По словам Лаврова, в Донбассе и Новороссии борьба идет не только против киевского режима – это борьба за новый справедливый миропорядок.
«Масштаб единения нашего народа беспрецедентен. Это единение против несправедливости. Экономика должна стать независимой ни от кого», – подчеркнул он.
Также министр добавил, что термин, который предложил президент Владимир Путин – «время героев», – это про тех, кто вместе воюет, воевал, отстаивая наши жизненные интересы и права людей, чьи предки сотнями лет жили на территории Донбасса, Новороссии, строили города, дороги, закладывали промышленные предприятия.
Мединский в своем выступлении подробно разобрал особенности исторических штампов и мифологизированных конструкций, возникших на разных этапах формирования истории нашей страны.
«Самое главное – понимать систему причинно-следственных связей. Каждого хорошего управленца отличает хорошее знание и понимание истории. Многое повторяется, и хорошо знать, как аналогичные проблемы решались раньше. Опыт предшественников помогает выстраивать собственную модель управления», – заметил помощник президента.
Программа «Время героев» разработана Высшей школой государственного управления президентской академии. Обучение первого потока стартовало 27 мая, в мастерской управления «Сенеж» начали учиться первые 83 участника, которые были зачислены на магистерскую программу обучения.