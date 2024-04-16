Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?6 комментариев
Полиция разогнала митинг против закона об иноагентах в Тбилиси: есть задержанные
В ходе акции протеста против закона об иностранных агентах было задержано 11 человек, сообщает МВД Грузии.
«Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста», – говорится в заявлении МВД, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что один сотрудник правоохранительных органов пострадал во время акции и был переведен в столичную клинику.
В МВД Грузии призвали участников акции протеста прекратить нападать на полицейских, воздержаться от насильственных действий и повиноваться указаниям правоохранителей.
Ранее сообщалось, что спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.
Грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.