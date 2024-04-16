Полиция разогнала митинг против закона об иноагентах в Тбилиси: есть задержанные

Tекст: Денис Тельманов

«Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста», – говорится в заявлении МВД, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что один сотрудник правоохранительных органов пострадал во время акции и был переведен в столичную клинику.

В МВД Грузии призвали участников акции протеста прекратить нападать на полицейских, воздержаться от насильственных действий и повиноваться указаниям правоохранителей.

Ранее сообщалось, что спецназ МВД Грузии применил слезоточивый газ во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Грузинский парламент перенес голосование по законопроекту об иноагентах. Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона». Митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.