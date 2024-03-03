Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.8 комментариев
Анонсирована встреча Мишустина с новым премьером Казахстана
Правительство России: Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым состоится 4 марта
Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится в понедельник в Москве с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
В сообщении говорится, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, передает ТАСС.
Отмечается, что особое внимание на переговорах стороны планируют уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.
6 февраля Бектенов назначен премьером республики, на этой должности он сменил Алихана Смаилова.