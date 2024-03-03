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    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 16:35 • Новости дня

    Анонсирована встреча Мишустина с новым премьером Казахстана

    Правительство России: Встреча Мишустина с премьером Казахстана Бектеновым состоится 4 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится в понедельник в Москве с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

    В сообщении говорится, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, передает ТАСС.

    Отмечается, что особое внимание на переговорах стороны планируют уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.

    6 февраля Бектенов назначен премьером республики, на этой должности он сменил Алихана Смаилова.

    1 марта 2024, 18:33 • Новости дня
    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения немецкими офицерами атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии должны предоставить объяснения относительно разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

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    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    1 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Глава Гагаузии заявила о перешедшем все границы притеснении со стороны Молдавии

    Глава Гагаузии Гуцул: Притеснение автономии со стороны Молдавии перешло все границы

    Tекст: Александра Юдина

    Притеснение Гагаузской автономии со стороны центральных властей Молдавии переходит все границы, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в ходе встречи в Москве с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

    По ее словам, в Гагаузии в данный момент притесняются права со стороны центральных властей, это переходит все границы, передает ТАСС.

    Гуцул также отметила, что выступает за сохранение дружеских отношений с Россией.

    «Многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим и дальше продолжать. Хотим, чтобы у нас была поддержка России», – подчеркнула она.

    В пятницу руководство Гагаузской автономии Молдавии прибыло с визитом в Москву.

    Напомним, Евгения Гуцул в 2023 году одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии как пророссийский кандидат – от ныне признанной в Молдавии неконституционной партии «Шор».

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    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

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    1 марта 2024, 20:18 • Новости дня
    В Казахстане задержан убийца женщины в России четверть века назад

    В Казахстане задержан житель за убийство женщины в России четверть века назад

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В казахстанском поселке в Акмолинской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве в России 25 лет назад, сообщает местная пресса со ссылкой на данные полиции.

    Мужчину нашли в одном из сел Атбасарского района области, он подозревается в убийстве своей знакомой в Томске, совершенном в 1999 году, сообщила местная пресса со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

    Дело об убийстве женщины завели на следующий день после преступления, но установить местонахождение подозреваемого не удалось. УМВД по Томской области объявило подозреваемого в розыск, который увенчался успехом через 25 лет.

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    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



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    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


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    2 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта

    В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах

    Tекст: Денис Тельманов

    Продуктовые магазины, рестораны и кафе в зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус приостановили продажу спиртных напитков с 1 по 7 марта.

    В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».

    Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

    Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.

    Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

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    3 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину поздравление с днем рождения

    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
    @ Правительство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с днем рождения и указал на устойчивый рост экономики России в условиях санкций.

    «В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики», – приводит РИА «Новости» выдержку из поздравительного сообщения Лукашенко.

    При этом он выразил надежду, что присущие Мишустину «верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией» будут способствовать «развитию сильной и процветающей России», а также сближению народов России и Белоруссии.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковном городе Лобня.

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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