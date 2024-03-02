Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.8 комментариев
На программу «Время героев» за сутки подали заявки 14 тыс. человек
За первые сутки приема заявок на образовательную программу «Время героев» для участников и ветеранов СВО, о старте которой объявил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, было подано более 14 тыс. заявок.
«Среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа «Время героев» дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве – в мирной жизни», – рассказал ректор Президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Сайт программы «Время героев» работает в штатном режиме. На все поступающие вопросы претенденты получают своевременные ответы. Одним из самых часто задаваемых стал вопрос, имеют ли право подавать заявку на участие в программе лица, принимавшие участие в СВО, но уже уволенные в запас. По словам организаторов, участвовать в программе могут как находящиеся в зоне СВО, так и ранее принимавшие в ней участие, в том числе, уже уволенные с военной службы.
Регистрация участников продлится до 8 апреля 2024 года.
Кандидат в программу «Время героев» рассказал газете ВЗГЛЯД о мотивации военных участвовать в ней.