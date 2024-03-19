Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
США хотят расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крыма
Американский сенатор Джек Рид призвал расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крым
Продолжение военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.
«В следующем, 2025 году новая наступательная операция, по итогам которой они оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», – передает ТАСС слова Рида.
Он подчеркнул, что «наибольшая часть средств», предусмотренных упомянутым документом, предназначена для «американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил» США.