ВЦИОМ: 86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав России

Tекст: Александра Юдина

На сайте ВЦИОМ указано, что россияне положительно оценивают присоединение Крыма к России (81-93%), в ходе последнего замера с разной степенью уверенности об этом заявили 86%.

Отрицательную оценку этому событию дали 9%, пять лет назад таких насчитывалось только 3%, что обусловлено сравнительно высокой долей неопределившихся с ответом (14% против 5% в 2024 году).

Чаще всего знаменательное историческое событие вызывает у россиян гордость (57%). Так, на протяжении всего периода замеров (с 2018 года) эту эмоцию называли не менее половины наших сограждан (от 48% и выше).

Каждый седьмой ответил, что испытывает восхищение, когда слышит о воссоединении Крыма с Россией (15%), каждый пятый – безразличие («никаких чувств» – 20%). Испытывать негативные эмоции – разочарование и осуждение в связи с возвращением полуострова домой – россиянам скорее несвойственно (по 2%).

Вопреки экономическим трудностям, россияне остаются верны своим убеждениям – вхождение полуострова в состав России принесло стране больше пользы (73%). Примерно столько же опрошенных признают ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности России (77%).

Также в ходе мартовского опроса абсолютное большинство наших сограждан заявили, что воссоединением с Крымом Россия доказала готовность отстаивать свои национальные интересы (85%). По мнению 74% россиян, Крым стал развиваться более успешно после вхождения в состав России (2019 год – 73%, 2023 год – 76%). Кроме того, три четверти опрошенных полагают, что после воссоединения Крыма с Россией жизнь крымчан изменилась (77%), в том числе 66% оценивают перемены как значительные.

Большая часть опрошенных в этой группе отмечают преимущественно положительные изменения (66% среди считающих, что жизнь изменилась), каждый четвертый – и положительные, и отрицательные (24%, - 6 п.п. за прошедший год). Отмечается также, что уверенность россиян в том, что в ближайшее время Крым может стать курортом мирового уровня несколько ослабла (-12 п.п. с 2016 году), семь из десяти россиян по-прежнему сохраняют в этом вопросе оптимизм (70%).

До 2017 года опросы проводились методом поквартирных face-to-face интервью (проект «Экспресс»), выборка стратифицированная многоступенчатая с квотами по социально-демографическим параметрам, репрезентирует население России 18 лет и старше по типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию и федеральному округу. Объем выборки составляет 1,6 тыс. респондентов.