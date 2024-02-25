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Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС
Израильская делегация в ближайшее время направится в Катар для продолжения переговоров о сделке с ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Такое решение принял военный кабинет министров Израиля.
Новая сделка предполагает возвращение одного удерживаемого в секторе Газа заложника в обмен на один день паузы в боевых действиях и освобождение из израильских тюрем десяти палестинских заключенных, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.
Отмечается, что решение о сделке было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.
Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.