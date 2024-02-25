  • Новость часаG7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
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    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    Захарова высмеяла Бербок за слова о России
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    СМИ раскрыли, как Британия пытается получить секретные данные в России
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    6 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    45 комментариев
    25 февраля 2024, 04:19 • Новости дня

    Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская делегация в ближайшее время направится в Катар для продолжения переговоров о сделке с ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Такое решение принял военный кабинет министров Израиля.

    Новая сделка предполагает возвращение одного удерживаемого в секторе Газа заложника в обмен на один день паузы в боевых действиях и освобождение из израильских тюрем десяти палестинских заключенных, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

    Отмечается, что решение о сделке  было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

    24 февраля 2024, 12:13 • Новости дня
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Зампред Совбеза Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал на то, запреты Запада направлены не против властей или бизнеса в стране, а против всего населения России.

    «Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там», – отметил Медведев.

    Политик пояснил, что в этом случае россиянам нужно запомнить это, принять тот факт, что они – наши враги, и мстить им везде, где только можно.

    В частности, Медведев предложил создавать трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира, причем делать это «постоянно, системно и максимально открыто».

    «Также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», – подчеркнул он.

    Ранее Медведев заявил о колоссальном авторитете президента Владимира Путина в России.

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    24 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу

    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последнее время царит мрачная атмосфера, сообщает газета Politico.

    По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.

    При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.

    Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.

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    24 февраля 2024, 21:41 • Новости дня
    G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине

    Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.

    В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.

    В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.

    Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.

    Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.

    Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.

    Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.

    Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.

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    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

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    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны около Красного и Курдюмовки ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжали занимать более выгодные  позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    Поблизости от Первомайского и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны у Луговского Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, а также американская артиллерийская система М777.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки «Днепр» нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, американская артиллерийская система М777, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника ВСУ в 117 районах.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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    24 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг: Нет никаких признаков того, что Россия «готовится к миру»

    Столтенберг: Украина вступит в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нет признаков того, что Россия «готовится к миру», Украина вступит в НАТО, вопрос не про «если», а «когда», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО России.

    Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной, Украина сохраняет свою свободу и независимость благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО.  Он напомнил, что за последние дни западные страны выделили новую помощь Украине на миллиарды долларов. В пакеты входят артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и боевые катера, а также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Также он пообещал дополнительную поддержку, передает ТАСС.

    Столтенберг считает, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и объявил об открытии нового Объединенного центра анализа, обучения и тренировок в Польше. По его словам, Украина вступит в НАТО.

    «Речь идет не про «если», а про «когда», – добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб.

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    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    24 февраля 2024, 15:23 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможной атаке на Калининград со стороны НАТО

    Asia Times: НАТО предпримет попытку атаковать Калининград при вероятном конфликте с Россией

    СМИ сообщили о возможной атаке на Калининград со стороны НАТО
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны НАТО могут предпринять попытку напасть на Калининград в случае вероятного конфликта с Россией, пишет интернет-издание Asia Times.

    По мнению публициста, НАТО может попытаться «ликвидировать российский стратегический анклав» в Калининграде, передает RT.

    При этом издание подчеркивает, что для помощи Киеву альянс может использовать свои воздушные силы против позиций ВС России, а не отправлять наземные войска для прямого боестолкновения.

    Кроме того, Asia Times отмечает, что НАТО может нанести удар по находящимся в Приднестровье российским подразделениям.

    В январе президент Владимир Путин прилетел в Калининград. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поездка российского лидера в Калининградскую область является плановой работой, а не намеком странам НАТО.

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    24 февраля 2024, 19:44 • Новости дня
    Захарова высмеяла Бербок за слова о России

    Захарова назвала Бербок «откровенно недалекой» за слова о России

    Захарова высмеяла Бербок за слова о России
    @ Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что санкции «остановили Россию».

    В своем Telegram-канале Захарова привела слова Бербок. Глава МИД ФРГ заявила, что «никто не верил, когда начали вводить санкции, что это остановит вторжение. Просто санкции – это важно».

    «Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», – написала официальный представитель МИД, назвав представителя Германии «удивительно необразованной и откровенно недалекой».

    Захарова отметила, что таких, как Бербок, в правительствах ЕС сотни и сотни. Она напомнила, как глава МИД Германии, выступая в Рио на министерском заседании «двадцатки», кричала в микрофон «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь», хотя министр в это время проводил двусторонние встречи, а на его месте сидел заместитель, который тщетно пытался объяснить Анналене, что он – не Лавров, но ее было не переубедить.

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    24 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным председателя Верхновного суда Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент выразил глубокие соболезнования родным Лебедева в связи с его кончиной, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

    Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2024, 09:44 • Новости дня
    В Германии предложили изменить написание Киева

    В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw

    В Германии предложили изменить написание Киева

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».

    Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.

    Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

    В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

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    24 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    24 февраля 2024, 11:57 • Новости дня
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия, при этом в армии не хватает личного состава, заявили солдаты в репортаже немецкого телеканала NTV.

    ВСУ пожаловались на давление, оказываемое на них беспилотниками ВС России, которые срывают атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на репортаж.

    Как рассказали военные, стало проблемой даже выкопать окопы.

    «Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», – рассказал опрошенный солдат.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

    Коментарии (10)
    24 февраля 2024, 15:53 • Новости дня
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского

    Офицер США Дэвис: Зеленский заблуждается о возможности начать новое контрнаступление

    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заявивший об организации нового контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, нет и не может быть никакого контрнаступления, так как у украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, передает РИА «Новости».

    «Где сотни танков, артиллерия?» – задался вопросом Дэвис.

    Также офицер добавил, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев, получив предварительно западное оружие и пройдя обучение.

    В заключение Дэвис отметил, что украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому о крупной военной кампании не может быть и речи.

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter) предупредили его о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить.

    Коментарии (6)
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    СМИ сообщили о возможной атаке на Калининград со стороны НАТО
    Американского офицера озадачил «новый план контрнаступления» Зеленского
    Западные СМИ описали царящую в офисе Зеленского атмосферу
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    Запад раскрутил антироссийскую политику на полную катушку

    США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Ограничения направлены на коммерческие и частные структуры, физлиц и предприятия ОПК. Санкции также ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения. Эксперты предположили, какую цель преследуют новые санкции. Подробности

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    Новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации

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    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фонта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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