Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.19 комментариев
Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.
«Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.
«Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.
«Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.
Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».