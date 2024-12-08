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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 10:39 • Новости дня

    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу

    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

    «Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

    «Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

    «Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

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    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против грузинского руководства, исключительно потворствует собственным амбициям, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

    По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

    Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

    По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».

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    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

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    6 декабря 2024, 12:11 • Новости дня
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Несколько граждан Ирака участвовали в радикальных акциях протеста в Тбилиси против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    «В социальных сетях распространены кадры, вызвавшие большую обеспокоенность. Несколько участников акции во время столкновений с силами правопорядка кричат «Аллах Акбар». По нашим сведениям, это граждане Ирака», – отметила телекомпания.

    Официальных комментариев МВД Грузии пока нет.

    Накануне гражданин Украины был задержан в четверг в Тбилиси правоохранительными органами за участие в радикальных акциях протеста. У украинского гражданина изъяты баллоны с перцовым газом. Ранее в офисах оппозиционных партий МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Ранее на акциях были задержаны восемь граждан России и по одному – Великобритании и Белоруссии.

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    7 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского

    Трамп, Макрон и Зеленский провели короткую встречу в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже прошла трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча состоялась практически по договоренности в последний момент и продлилась всего 20 минут. После завершения переговоров стороны не сделали совместного заявления для прессы, передает ТАСС.

    Перед началом мероприятия Трамп заявил журналистам, что намерен обсудить с Макроном «мир, который немного сходит с ума». Он также отметил свои «прекрасные отношения» с французским президентом, сложившиеся во время его первого президентского срока.

    Владимир Зеленский также принял участие в разговоре. Однако, как сообщается, переговоры прошли в коротком формате, так как политики планировали принять участие в церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

    Телеканал BFMTV напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов до своей инаугурации и прекратить многомиллиардную помощь Киеву, направив средства на нужды американцев.

    Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к Дональду Трампу из-за разногласий по окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции

    В Грузии изъяли незарегистрированное оружие и деньги у оппозиции

    МВД Грузии изъяло оружие у оппозиции
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег, а также другие предметы, включая карты памяти и пиротехнику, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министерство внутренних дел Грузии изъяло большое количество огнестрельного оружия и других предметов во время обысков офисов оппозиционных партий и квартиры, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Среди найденных вещей также были значительные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехника и «коктейли Молотова».

    По данным ведомства, из тайников, в частности, изъяты автоматы и пистолеты различных модификаций. Некоторые из них были зарегистрированы на имя Кезерашвили, обвиняемого в хищении более 5 млн евро у армии, однако десятки единиц оружия оказались незарегистрированными. Видео обысков было продемонстрировано для подтверждения находок.

    Кезерашвили, ранее упомянутый BBC в контексте расследования обмана европейских пенсионеров через кол-центры, сейчас скрывается за рубежом. В его бывшей квартире проживает Дмитрий Чиковани, близкий родственник Кезерашвили и один из лидеров «Единого национального движения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.

    Коментарии (5)
    5 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Чепа: Ермак получил инструкции о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине завершается, глава офиса президента Украины Андрей Ермак получил инструкции от команды избранного президента США Дональда Трампа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    По его словам, конфликт на Украине, который был инициирован Западом, подходит к завершению, передает «Лента.ру».

    Чепа подчеркнул, что Россия будет настаивать на позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным, и будет защищать свои интересы и безопасность.

    Предполагается, что команда Зеленского получила определенные указания, касающиеся дальнейших действий в конфликте.

    По данным депутата, в ходе встречи команда Трампа указала Ермаку, что не будет препятствовать поставкам оружия, обещанным действующим президентом США Джо Байденом.

    Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО и других желаниях Киева будет обсуждаться позже.

    «Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы», – отметил Чепа.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с будущими представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже

    AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама

    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и избранный президент Дональд Трамп могут встретиться в Париже на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), пишет AFP.

    Согласно источнику AFP, близкому к организаторам событий, оба президента должны прибыть во Францию в ближайшие дни, передает Ura.ru. Ожидается, что на церемонии соберутся главы порядка 50 стран.

    Реставрация собора Нотр-Дам, который является одним из самых известных в мире архитектурных памятников, стоит порядка 700 млн евро. Финансирование ведется за счет зарубежных источников.

    Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончании конфликта.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ перекрыл проспект Руставели и оттеснил протестующих

    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Отряды специального назначения в Тбилиси усилил меры по разгонам протестующих, перекрыв проспект Руставели и пытаясь оттеснить людей на прилегающие улицы. Демонстранты рассеялись по всей длине проспекта.

    Полицейский спецназ в Тбилиси пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели, сообщает РИА «Новости». Полицейские со щитами блокировали выход на площадь Первой Республики и начали оттеснять людей в переулки. Время от времени они демонстративно бегут за протестующими, формируя крупные отряды.

    Протестующие, в свою очередь, пытаются покинуть место событий, вызывая такси или разбегаясь по прилегающим улицам. Несмотря на действия полиции, демонстранты остаются на проспекте и в близлежащих переулках, создавая хаотичное движение в центре города.

    Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.


    Коментарии (2)
    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

    Коментарии (7)
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