Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

«Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

«Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

«Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».