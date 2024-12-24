Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году

Раскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Водитель Элгуджа Цомая, который регулярно осуществлял перевозки продукции между Грузией и Украиной, рассказал, что познакомился в Киеве с Лорткипанидзе в ресторане.

Вскоре после этого Лорткипанидзе связался с Цомая и попросил помочь доставить в Грузию Саакашвили.

«Я согласился. В трайлере была молочная продукция. Недалеко от Одесского порта, после моего разговора с Лорткипанидзе, на какой-то черной машине с водителем по имени Юра приехал Саакашвили. Я пересадил его к себе. В моей машине есть кровать, на нее залез Саакашвили. Мы прошли в порту досмотр и въехали на судно. Когда мы добрались до Грузии, Саакашвили перебрался в холодильник», – рассказал Цомая.

По его словам, в Грузии в порту Поти Саакашвили, несмотря на договоренности, никто не встретил.

«Когда нас никто не встретил, я решил поехать в Абашу, там у меня дом. Потом повез Саакашвили в Тбилиси. По дороге я получил сообщение на телефон с просьбой присмотреть за ним. Не мог же я оставить его на улице? Купили еду, покушали. Я отвез его в Тбилиси на свою квартиру», – сказал водитель.

«На второй день, когда я заливал в свою машину в Тбилиси бензин, меня остановила полиция и спросила, кто у меня дома. Повезли домой, там уже было много полиции. После этого я Саакашвили не видел», – рассказал Цомая.

Саакашвили с момента ареста в октябре 2021 года отбывает шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Против него ведется еще несколько дел, включая незаконное пересечение границы. Экс-президент с жалобами на здоровье находится под арестом в тбилисской клинике «Вивамеди».

Ранее сообщалось, как Саакашвили прибыл в Грузию в контейнере с продуктами. Позднее было названо имя организатора переправки Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной.