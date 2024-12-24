Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Медведев назвал число добровольцев, заключивших контракт с Минобороны в 2024 году
Медведев: В этом году подписано почти 440 тыс. контрактов с Минобороны
В этом году около 440 тыс. человек заключили контракт на военную службу с Министерством обороны России, сообщил Дмитрий Медведев во время визита в Башкирию.
Он подчеркнул, что это достижение стало результатом усилий всех регионов страны, сообщает ТАСС.
В ходе визита Медведев обсудил вопросы отбора граждан на военную службу. Он отметил: «Результаты работы за этот год – их уже можно оценивать».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии, и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту, а также заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества.