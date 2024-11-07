Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Зюганов осудил призыв председателя ЛДПР захоронить Ленина
Зюганов назвал провокацией предложение председателя ЛДПР захоронить Ленина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил возмущение предложением председателя ЛДПР Леонида Слуцкого захоронить тело Ленина, подчеркнув, что это является провокацией, особенно в условиях текущей геополитической напряженности.
Зюганов назвал провокацией заявление Слуцкого о необходимости захоронения тела Владимира Ленина в День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, передает ТАСС.
Зюганов подчеркнул, что Ленин совершил подвиг, сохранив российскую государственность, и что Великий Октябрь невозможно представить без Ленина.
Он также отметил, что в праздничный день, связанный с Октябрьской революцией, было бы уместнее воздержаться от подобных предложений.
Зюганов выразил особое возмущение тем, что это предложение прозвучало в условиях текущей международной напряженности, когда, по его словам, «натовцы объявили войну русскому миру».
По мнению Зюганова, предлагать такие действия, как «залазить и раскапывать Красную площадь» в условиях действующего конфликта, является неуместным и недальновидным.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как молодые политики России видят судьбу Мавзолея и тела Ленина. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Ленина.
После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Ленина стоит убрать с Красной площади.