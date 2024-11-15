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В Хельсинки захотели выкупить землю под ареной россиян
В Хельсинки планируют выкупить участок под ареной Helsinki Hall у россиян
Город Хельсинки выразил намерение выкупить участок земли, на котором расположена арена Helsinki Hall, принадлежащая российским бизнесменам, несмотря на то, что это не повлияет на право собственности на здание арены.
Городские власти Хельсинки собираются приобрести участок земли, на котором расположена арена Helsinki Hall, принадлежащая российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Как сообщает РИА «Новости», эта покупка не окажет влияния на договор аренды земли между городом и компанией Helsinki Halli Oy, а также не затронет право собственности на здание арены. Финские СМИ ранее сообщили, что владельцы арены, находящиеся под санкциями ЕС, заключили сделку по ее продаже. Однако для реализации этой сделки требуется одобрение на уровне ЕС и финских властей.
Роман Ротенберг, главный тренер петербургского СКА, подтвердил продажу арены, назвав это «жестом доброй воли». В 1990-х годах Хельсинки арендовал участок земли у государства и передал его в субаренду компании-владельцу арены. В 2006 году компания пенсионного страхования Tyoelakeyhtio Elo выкупила этот участок, однако договор аренды Helsinki Hall не был расторгнут.
Заявление мэрии подчеркивает, что изменение владельца земли не повлияет на существующие договоренности. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо упомянул, что правительство планирует направить заявку в ЕС для разрешения сделки по продаже арены. Финский МИД отметил, что процесс может занять несколько месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэрия Хельсинки подала иск с целью расторжения договора аренды с владельцами Helsinki Hall из России из-за задолженности по арендной плате на сумму 212 тыс. евро. Генпрокуратура решила оспорить арест имущества России в Финляндии.