В ЛДПР предложили продавать в сетевых магазинах продукцию местных производителей

Лидер ЛДПР Слуцкий: На полках сетевых магазинов должна быть продукция местных производителей

ЛДПР долгое время говорит о необходимости освоения российских земель и поддержке малых форм хозяйствования. Позиция партии – помогать местным производителям работать и иметь приоритетное право размещать свою продукцию на полках сетевых магазинов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Знаем, что основная проблема, с которой сталкиваются фермеры, – продвижение своего товара на рынки, им сложно зайти в сетевые магазины. У нас другая позиция, и она состоит в том, что мы должны помогать местным производителям работать. Это, как правило, малый бизнес. И продукция эта гораздо полезнее для людей. Узнать о том, как это реализовать, можно на примере Ставропольского края. Именно здесь малые формы хозяйствования, личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели являются драйвером в развитии сельскохозяйственной отрасли. На них проходится, например, 42% в животноводстве края», – отметил Слуцкий.

В ходе поездки лидер ЛДПР посетил одно из крупнейших предприятий, производящих молочную продукцию на юге России, – «Молочный комбинат «Ставропольский». Предприятие выпускает широкую линейку традиционных молочных продуктов, изготавливаемых по классическим технологиям ГОСТа. Сегодня до 400 тонн молока поступает на комбинат, а ассортимент выпускаемой продукции составляет более 500 наименований. Продукцию комбината можно купить в магазинах федеральных и региональных торговых сетей, работающих в Ставропольском крае, а также в магазинах Москвы и других крупных городов России.

«Уникальное предприятие, гордость нашей промышленности далеко за пределами Ставропольского края. Производство сложное, но благодаря команде, благодаря генеральному директору Сергею Анисимову десятки-сотни наименований еще недавно неведомой для нас продукции: и сыры, и российский пармезан, чеддер и многое другое – все произведено здесь. Я хорошо знаю молочные предприятия в разных регионах, но МКС – это что-то удивительное. Есть определенная преемственность, тут любил бывать Владимир Вольфович Жириновский. Предприятие двигается вперед, изобретает новые технологические процессы, большинство из которых работает на российском оборудовании. Количество продукции разного плана также растет. Так держать! Мы под большим впечатлением, будем сюда возвращаться», – подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, председатель ЛДПР прочитал лекцию студентам Ставропольского аграрного университета на тему международной обстановки и внутриполитической ситуации в стране. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР всегда открыта для молодежи и ее свежих идей, которые молодые люди могут реализовать вместе с партией.

Также в Ставрополе делегация ЛДПР возложила цветы к мемориалу «Вечная слава» и почтила минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Закончилась рабочая поездка встречей с региональным отделением ЛДПР в Ставропольском крае, с местными депутатами и активом партии.

