Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

В Совфеде ответили на угрозы Зеленского оставить Россию без Черноморского флота

Сенатор Цеков: Угрозы Зеленского уничтожить Черноморский флот РФ – пустое бахвальство

Tекст: Илья Абрамов

«Украинские власти постоянно пытаются угрожать России. В офисе Зеленского долгое время заявляли, что ВСУ одержат сокрушительную победу в контрнаступлении и уже в мае будут в Крыму. Теперь звучат новые глупости про уничтожение Черноморского флота РФ. Пустое бахвальство, иначе это назвать нельзя», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам.

«Гипертрофированная ложь является отличительной чертой украинской власти. Причем началось это чуть ли не с 1991 года. Надо понимать, что уничтожить наш флот противник не сможет, но в силах нанести незначительный вред», – отмечает собеседник.

«Вместе с тем наше Минобороны внимательно следит за подобными заявлениями. Мы также делаем выводы на основе тех ударов, которые ранее уже пытались наносить ВСУ, повышаем уровень защиты кораблей Черноморского флота», – резюмировал Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. По его словам, после блокировки зернового коридора Украине «приходится искать обходные пути», чтобы экспортировать продукцию. Зеленский заявил, что Киев будет защищаться, если «Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя».

В свою очередь советник Зеленского Олег Устенко заявил, что российские порты и корабли на Черном море, в том числе и танкеры, перевозящие нефть в Европу, являются законной целью для ВСУ. Об этом сообщает газета Politico.

Напомним, противник попытался нанести несколько ударов по Черноморскому флоту РФ. В пятницу ВСУ атаковали военно-морскую базу в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. В Министерстве обороны России сообщили, что оба аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения наших кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Также Украина пыталась атаковать тремя беспилотниками корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». В результате все украинские катера были уничтожены.

Кроме того, противник попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, с помощью трех безэкипажных катеров. Все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены кораблями ВМФ РФ. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах борьбы с морскими беспилотниками противника.