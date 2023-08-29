У Белого дома поинтересовались судьбой китайских панд из зоопарка в Вашингтоне

Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер спросили о возможности для Байдена попросить у Си Цзиньпина не забирать панд из США

Tекст: Антон Антонов

Журналисты поинтересовались, есть ли шанс оставить животных в США, несмотря на «различные точки напряженности» в отношениях двух стран, передает РИА «Новости».

Жан-Пьер ответила, что пока не обсуждала этот вопрос с Байденом. Она полагает, что «панды уедут в конце» 2023 года, передает ТАСС.

В апреле большая панда по кличке Я Я, которая проживала в Соединенных Штатах последние 20 лет, вернулась в Китай. Прибывшие в Мемфис эксперты из Китая обнаружили у панды выпадение шерсти из-за кожных заболеваний.