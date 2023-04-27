Китай забрал у США свою панду

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27 апреля, четверг | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
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Попытки запрета классической русской культуры исходят от людей, враждебных к культуре как таковой. Главную роль в этом играет даже не русофобия – а то, что можно было бы назвать культурофобией.
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Феноменология наемничьего духа совершила полный круг. Фигура партизана породила фигуру наемника, а в синтезе выдала третий тип, для которого, конечно, важны деньги, но их одних явно недостаточно, чтобы ехать в зону боевых действий.
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Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими.
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Китай забрал у США свою панду
Китай забрал у США свою панду – посланника дружбы стран
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Большая панда по кличке Я Я, которая проживала в Соединенных Штатах последние 20 лет, вернулась на самолете в Китай, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что символ дружбы двух стран прибыл специальным грузовым самолетом, приземлился в шанхайском аэропорту «Пудун», в полете провел 16 часов, передает РИА «Новости».
Большая панда – неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд – в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии.
Ранее сообщалось, что в соответствии с первоначальными договоренностями Я Я должна была оставаться в США в течение десяти лет, но в 2013 году соглашение продлили еще на десять. В декабре стало известно, что Китай решил вернуть Я Я на родину.
Политолог Бордачев: Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому
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Китай продолжает реализацию своей инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которая ранее была согласована с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Си Цзиньпин выбрал идеальное время для звонка Зеленскому. Не секрет, что Китай уже несколько месяцев пытается продвигать собственную инициативу по мирному урегулированию украинского кризиса. Масштаб проекта огромный. Соответственно, его было необходимо согласовать с лидерами как минимум нескольких стран», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Порядок общения с главами других государств – уже дело произвольное. Здесь КНР отталкивалась от приоритетов: чью позицию важнее учесть, к чьему мнению прислушаться. Конечно, под номером один для Пекина стояла Россия. Визит главы Китая в Москву показал, что Россия согласна с предложениями восточных партнеров», – подчеркивает эксперт.
«Затем состоялся визит Макрона в КНР, который показал, что у Франции есть желание заниматься внешней политикой в обход Вашингтона. Мы увидели, что оба лидера подтвердили готовность способствовать установлению мира на Украине, после чего, собственно, уже и можно было звонить Зеленскому», – акцентирует собеседник.
«Конечно, сохраняется риск того, что США могут напрямую заблокировать намечающийся прогресс. В этом случае Китай сделает определенные выводы об истинных намерениях Белого дома и, вероятно, перейдет к еще большей поддержке России. А это в свою очередь станет очевидным поражением Вашингтона», – допускает эксперт.
«Что касается слов Си Цзиньпина о том, что в ядерной войне не может быть победителей, – в них, на мой взгляд, не стоит искать какого-либо намека ни Западу, ни России, ни даже Украине. Это стандартная фраза при обсуждении любых международных конфликтов, в которые вовлечена страна с атомным оружием. Своеобразный дипломатический этикет – не более», – резюмирует Бордачев.
Ранее между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Лидер Китая заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Он также отметил, что необходимо подлинно взглянуть на проблему, исходя не только из собственного будущего, но и всего человечества.
Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с Украиной вне зависимости от международной ситуации. Сообщается, что в страну будет направлен представитель Китая, который проведет углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса. Подчеркивается, что КНР всегда занимала сторону мира, и ее позиция заключалась в необходимости переговоров.
Позже стало известно, что главой китайской делегации на Украине назначен экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Пекину необходим мирный план по урегулированию СВО.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Федерация бокса США объявила о выходе из Международной ассоциации бокса
Американская федерация бокса (USA Boxing) сообщила, что прекращает свое членство в Международной ассоциации бокса (IBA), заявили в пресс-службе американской спортивной организации.
USA Boxing больше не будет членом IBA и подаст заявку на вступление в организацию World Boxing, а также приложит усилия, чтобы эта структура получила предварительное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве Международной федерации бокса, передает РИА «Новости».
Напомним, в октябре прошлого года IBA допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Они смогут выступать под флагами своих стран, при победе должен звучать гимн их стран.
После этого в марте 2023 года на глав федераций бокса, бойкотирующих соревнования IBA из-за участия российских и белорусских атлетов начали дисциплинарное дело.
В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин
Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая.
Си Цзиньпин поговорил с Зеленским по телефону
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
О подробностях беседы политиков официально не сообщается, передает ТАСС.
Между тем глава Украины заявил, что разговор был «долгим и содержательным».
«Верю, что разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст толчок развитию двусторонних отношений», – написал украинский лидер в Twitter (заблокирован в России).
Владимир Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
США захотели возврата России в СНВ-3
Минэнерго США: Вашингтон хочет возврата Москвы в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора
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США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений, заявила глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе.
По словам Хруби, было много потеряно после решения России о приостановке участия в этом договоре с точки зрения стабилизирующих механизмов. Она отметила, что Вашингтон заинтересован в возвращении Москвы в СНВ-3 и обсуждению нового договора об ограничении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Напомним, по его словам, курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности. Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом.
Антонов заявил о политике охоты США за россиянами
Антонов заявил о политике охоты за россиянами, проводимой США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон проводит политику «охоты» за россиянами по всему миру.
По его словам, в тюрьмах США содержатся сейчас более 100 граждан России, передает РИА «Новости».
Большая часть уголовных дел в отношении российских граждан в Соединенных Штатах политически мотивированы. Российская сторона делает все, чтобы обменять удерживаемых в США россиян на американцев как можно скорее, добавил посол.
Антонов подчеркнул, что нужно сохранять линии коммуникации Москвы и Вашингтона, и Россия сохраняет такие контакты.
Военный эксперт Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16
Украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче киевскому режиму таких самолетов будет принято, заявил военный аналитик Майкл Пек.
Для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, нужно устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели, заявил Пек изданию Business Insider, передает РИА «Новости».
Многие аэродромы, находящиеся в распоряжении киевского режима, имеют слишком короткую взлетно-посадочную полосу для разгона F-16 с полной нагрузкой.
При этом российские военные имеют все возможности для отслеживания начала работ по ремонту аэродромов и нанесения по ним ударов. Все действия по подготовке хорошо наблюдаются с российских спутников, отметил Пек.
Также военный эксперт указал, что все подконтрольные Киеву аэродромы расположены в зоне удара баллистических и крылатых ракет, и таких ударов не было, поскольку отсутствовала серьезная угроза со стороны ВВС Украины.
В апреле в Пентагоне заявляли, что американской стороне придется потратить полтора года на поставки киевским властям F-16, если такое решение будет принято.
Зеленский заявил о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином
Президент Украины Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о невозможности территориальных уступок
Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский после беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, во время разговора с председателем КНР были обсуждены все актуальные вопросы двусторонних отношений, при этом отдельное внимание было уделено– возможному взаимодействию с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года и никаких компромиссов в этом отношении быть не может.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Также он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина, отметив, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
МИД: Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
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В Москве видят готовность Пекина налаживать переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНДР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.
Она добавила, что Москва видит широкое созвучие принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР документа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Захарова указала на то, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. «Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обусловливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», – сказала она.
Она напомнила, что Киев и Запад уже демонстрировали способность «по заматыванию мирных инициатив», как это было с Минскими соглашениями или практически готовыми мирными договоренностями весной 2022 года, когда Украина их внезапно отвергла.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Зеленский пытался провести беседу с Си Цзиньпином по телефону несколькими днями ранее. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что разговор состоится тогда, когда будут необходимые условия.
The Scotsman: Зеленскому дали полгода для успеха в конфликте
The Scotsman: Зеленскому дали еще шесть месяцев для успеха в конфликте
Страны Запада дали президенту Украины Владимиру Зеленскому еще полгода, чтобы достичь в военных действиях приемлемого результата, выразил мнение в газете The Scotsman британский экс-дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси.
По его мнению, в случае, если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад надавит на Зеленского, чтобы последний подготовился к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Уилласи-Уилси отметил, что Зеленский и сам понимает, что США и ЕС довольно сильно устали от военных действий и давно обеспокоены ее политическими и экономическими последствиями для своих стран.
Автор добавил, что больше всех в завершении конфликта заинтересован американский президент Джо Байден, который очень не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.
«В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023-го, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. В противном случае это будет означать переговоры о мире», – подчеркнул эксперт.
В заключение Уилласи-Уилси отметил, что у Зеленского осталось всего полгода, чтобы продемонстрировать какие-либо успехи на фронте, в противном случае Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров.
Тем временем спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
Пригожин: На время поездки прессы из США артиллерийский огонь в Артемовске приостановят
Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название – Бахмут) с российской стороны будет приостановлен на время поездки американских журналистов, которых в город привезут вооруженные силы Украины, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил о принятом решении приостановить огонь артиллерии, чтобы журналисты из Соединенных Штатов «могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», передает ТАСС.
Пресса – это святое, отметил Пригожин, добавив, что «они тоже своего рода военкоры».
При этом он предостерег украинских военных от попыток под прикрытием американских журналистов подтянуть в Артемовск резервы. «Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», – сказал Пригожин.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
В Кремле отреагировали на разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Представитель Кремля Песков назвал суверенным делом Китая и Украины разговор Си Цзиньпина и Зеленского
В Кремле не станут оценивать переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Москве однозначно приветствуют любые шаги других стран по приближению окончания украинского конфликта и достижения Россией всех поставленных целей, однако сам разговор комментировать нет смысла, так как он является суверенным делом этих сторон, передает ТАСС.
Накануне Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор. Китайский лидер заявил президенту Украины, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности.
Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
В МИД Китая позднее объяснили значимость разговора Си Цзиньпина и Зеленского.
Киев не согласился с заявлением о получении 98% обещанной техники с Запада
Киевский режим сомневается в истинности утверждения американских военных о том, что Украина получила 98% обещанной боевой техники от западных стран, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Оценка в 97-98% полученной от обещанного техники завышена, сказал Подоляк на украинском телеканале «Рада», передает ТАСС.
По его словам, техники должно быть больше, снарядов не хватает, в особенности тяжелых калибров, и Киев пытается решить проблему дефицита.
Подоляк отметил, что киевскому режиму «никогда не будет достаточно оружия».
Ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что киевский режим получил более 98% обещанных единиц боевой техники.
Антонов заявил об усилиях Запада по развязыванию войны с Россией в европейском пространстве
Страны Запада предпринимают усилия, чтобы в европейском пространстве развязалась война с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США и их союзники «напичкали» киевский режим оружием, но на официальном уровне американцы заявляют, что не хотят нанести стратегического поражения России, напомнил Антонов, передает РИА «Новости».
Он задал риторический вопрос о том, хочет ли Вашингтон и другие западные столицы «просто измотать» Россию, и напомнил, что несколько лет назад США уже разговаривали о поставках легкого и стрелкового американского оружия на Украину.
Теперь же разговоры идут о поставках самолетов, а на территории бывшего СССР замечены танки со свастикой, подчеркнул посол. Он предположил, что Запад делает все, чтобы война разразилась на европейском пространстве, но США не хотят, чтобы она проходила близко к их территории.
Также в среду посол отмечал, что Вашингтон проводит политику «о хоты» за россиянами по всему миру.
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