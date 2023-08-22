На «Технопром-2023» эксперты обсудили приоритеты научно-технологического развития РФ

Достаточным условием достижения технологического суверенитета является наличие критических и сквозных технологий, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Здесь нельзя путать технологический суверенитет с автаркией. Нет задачи замкнуться и все сделать у себя внутри, но обладать технологиями и в любой момент их самим быть способными масштабировать и воспроизвести – это как раз и есть технологический суверенитет», – уточнил Чернышенко.

По критическим технологиям поставлена цель достичь паритета со странами-лидерами, продолжил он. «В сквозных [технологиях] наша задача самим стать мировыми лидерами до 2030-го года. И у нас есть совершенно четкий стратегированный набор перечней сквозных технологий, по которому мы должны это лидерство обеспечить», – подчеркнул Чернышенко.

Он также рассказал про новый закон о технологической политике. «Он в первую очередь выделяет новый предмет регулирования – это технологическая политика. Раньше такого термина просто не существовало. Он будет определять ее задачи, цели, принципы. Документ по сути дела конституирует, нормативно закрепит понятие технологического суверенитета, потому что раньше в него каждый вкладывал все, что ему казалось важным», – пояснил Чернышенко.

Кроме того, будет составлен перечень субъектов технологической политики, прописаны полномочия и механизмы взаимодействия. Будет также уделено особое внимание мегапроектам. Это проекты, задача которых обеспечить разработку и производство приоритетной высокотехнологичной продукции. Председатель Правительства утвердил перечень очереди этих мегапроектов и ключевые критерии их отбора, рассказал вице-премьер.

Методология по разработке мегапроектов сейчас находится на рассмотрении в Правительстве РФ, в свою очередь уточнил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Речь идет о десяти комплексных программах. Один из мегапроектов связан с беспилотниками. По нему финансирование начнется уже в этом году, сказал Василий Осьмаков.

Для достижения технологического суверенитета необходимо строить эффективные кооперационные связи между вузами, малыми технологическими компаниями, производственными площадками и крупными заказчиками, уверен председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Все эксперты сошлись во мнении, что достижения технического суверенитета сегодня актуально как никогда. «Сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением, с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас фактически отказаться от суверенитета. Естественно, мы должны оперативно консолидировать все существующие инструменты поддержки высокотехнологичных проектов, которых у нас немало, разрабатывать новые направления, заглядывать в будущее», – заявил первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков.