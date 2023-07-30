Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
Детский омбудсмен предложила создать службу против суицида подростков
Детский омбудсмен Львова-Белова предложила создать в России службу против суицида подростков
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения создать единую федеральную кризисную службу по оказанию помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе.
В докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, отмечается тенденция снижения числа случаев суицидального поведения несовершеннолетних. Согласно данным Следственного комитета, в 2020 году – 548 случаев, в 2021 году – 753 случаев, 2022 год – 679 (-9,8 % к 2021 году), передает РИА «Новости».
Но согласно данным неофициальной статистики СК, отмечается негативная динамика увеличения числа совершаемых попыток суицида несовершеннолетними.
Также Львова-Белова предложила исполнительным органам власти создать в детско-подростковые кризисные службы, кабинетов кризисной помощи несовершеннолетним, проводить на постоянной основе повышение квалификации для педагогов-психологов и классных руководителей по работе с девиантным поведением несовершеннолетних.