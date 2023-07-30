Детский омбудсмен предложила создать службу против суицида подростков

  • На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова
    В ДНР наградят остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка (видео)
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    19 комментариев
    Новости
    19:46В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    19:31Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    19:15Детский омбудсмен предложила создать службу против суицида подростков

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения создать единую федеральную кризисную службу по оказанию помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе.

    19:05В Госдуме назвали осознанным выбором страны поддержку многодетных семей

    В России делается ставка на поддержку семьи как основной ячейки общества, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Исаев. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    19:00Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    18:48Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    18:31В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами

    Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    18:19На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    17:56Путин пообещал исполнить достигнутые с лидерами стран Африки договоренности

    Все договоренности, которые были достигнуты на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, заявил президент России Владимир Путин.

    17:39На Алтае приостановили работу детского лагеря после массового отравления детей

    Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря «Горный Орленок» в Республике Алтай после отравления более 60 детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

    17:32Власти ДНР решили наградить остановивший атаку роты ВСУ экипаж танка

    Российский экипаж танка, остановивший атаку противника из восьми единиц натовской техники, поручено представить к госнаградам Донецкой народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    17:23Матвейчев: Россия может гордиться прошлыми и нынешними достижениями флота

    Молодые российские моряки растут в атмосфере памяти о достижениях флота России. Немаловажно, что сейчас не только модернизируются старые корабли, но и спускаются на воду новые, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

    17:20Вертолет Ка-52 уничтожил «Вихрем» БМП Bradley

    Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    17:12Песков: Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

    Президент России Владимир Путин отправил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которое передал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Северную Корею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    17:01ECOWAS пригрозило Нигеру военными мерами из-за переворота

    Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить военные меры, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

    30 июля 2023, 19:15

    Детский омбудсмен предложила создать службу против суицида подростков

    Детский омбудсмен Львова-Белова предложила создать в России службу против суицида подростков

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила Министерству здравоохранения создать единую федеральную кризисную службу по оказанию помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе.

    В докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, отмечается тенденция снижения числа случаев суицидального поведения несовершеннолетних. Согласно данным Следственного комитета, в 2020 году – 548 случаев, в 2021 году – 753 случаев, 2022 год – 679 (-9,8 % к 2021 году), передает РИА «Новости».

    Но согласно данным неофициальной статистики СК, отмечается негативная динамика увеличения числа совершаемых попыток суицида несовершеннолетними.

    Также Львова-Белова предложила исполнительным органам власти создать в детско-подростковые кризисные службы, кабинетов кризисной помощи несовершеннолетним, проводить на постоянной основе повышение квалификации для педагогов-психологов и классных  руководителей по работе с девиантным поведением несовершеннолетних.

    29 июля 2023, 21:08
    Украинский военный сдался в плен под Донецком на груженом ПЗРК автомобиле

    Украинский военный сдался в плен ВС России на донецком направлении на груженом ПЗРК автомобиле

    Tекст: Антон Никитин

    В плен российским силам на донецком направлении добровольно сдался украинский военнослужащий на автомобиле, груженом переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Представитель силовых структур ДНР рассказал, что пару дней назад российским вооруженным силам сдался в плен украинский боец, который приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен переносными зенитными ракетными комплексами, передает ТАСС.

    Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.

    По информации представителя силовых структур ДНР, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.

    В понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские военные после начала «контрнаступления» стали массово сдаваться в плен.

    Коментарии (34)
    30 июля 2023, 06:47
    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву

    Поддубный: Киев ради медийного эффекта от повреждения фасадов «Москва-Сити» попрощается с критической инфраструктурой

    Военкор объяснил Киеву последствия медийного эффекта от атак дронами на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Повреждение фасадов высотных зданий в комплексе «Москва-Сити» в результате атаки беспилотников даст исключительно медийный эффект, за который киевскому режиму придется поплатиться критически важной инфраструктурой двойного назначения, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный в своем Telegram-канале написал, что российские ракеты рутинно и буднично, в ежедневном режиме уничтожают потенциал противника.

    Направляемые в Москву беспилотники ВСУ являются частью информационно-психологического воздействия, пояснил военкор. «И не замечать трудно, и отвлекаться не стоит», – отметил он.

    По словам Поддубного, киевский режим не проявляет никакого здорового прагматизма, стремясь на фоне огромных потерь контрнаступления, к которому ВСУ готовили «всем натовским миром», выдать «хоть что-то».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (32)
    30 июля 2023, 05:25
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    Появилось видео момента попадания дрона в высотку в «Москва-Сити»
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент попадания украинского беспилотника в одну из высоток комплекса «Москва-Сити».

    Короткий ролик опубликован в Telegram-канале телеканала RT.

    Также опубликовано видео последствий попадания в здание.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, в результате которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. При атаке никто не погиб и не пострадал. Во всех зданиях комплекса «Москва-Сити» объявлена эвакуация.

    Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет.

    Коментарии (38)
    30 июля 2023, 14:12
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    ВС России нанесли удар по прибывшим на поле боя военным ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

    На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель», попала высадка бойцов ВСУ из M2 «Брэдли», сразу же после прибытия украинских боевиков по ним нанесли удар российские военные.

    Ранее в Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (15)
    30 июля 2023, 16:05
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Военный эксперт Васильев: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    «В месте поражения видно, что борт прикрыт экраном из текстолита на арамидной основе и вроде бы керамических плит большого размера. Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – написал автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Он также отметил, что это «хороший улов». По словам эксперта, шведская БМП CV90 – «одна из лучших БМП в мире, сбалансированная по характеристикам, 2018 года, современнейшая». Васильев подчеркнул, главное, чтобы машина сразу попала в руки российских инженеров, а затем ее можно отправить в музей, но «потом, разобрав на винтики и после тщательного изучения», – заключил он.

    Схожего мнения придерживаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Эксперты отмечают, что «трофей оказался в руках бойцов 252-го полка неслучайно». «Они намеренно поджидали две CV90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку», – подчеркнули авторы.

    Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время боя на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую боевую машину пехоты Combat Vehicle 90 (CV90). Один из солдат 20-й армии Западного военного округа рассказал РИА «Новости», что две БМП CV90 выскочили на российский опорный пункт и открыли огонь. Одну машину российским военнослужащим удалось подбить из РПГ на подходе. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал, сообщил источник.

    А вторая БМП покинула местность. Брошенную украинскими националистами машину обнаружили и оттащили в тыл. Боец рассказал, что, судя по номеру, CV90 была выпущена в 2018 году. Кроме того, он обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

    Кроме того, военкоры сообщали, что во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV90 ВСУ.

    Коментарии (15)
    30 июля 2023, 07:51
    У Зеленского появилось новое прозвище

    Рогов: Православные на подконтрольной Киеву территории называют Зеленского «слугой Ирода»

    У Зеленского появилось новое прозвище
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Верующие жители подконтрольной киевскому режиму территории прозвали президента Украины, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, устраивающего гонения на православие, «слугой Ирода», рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости», что Зеленского все чаще зовут не «слугой народа», а «слугой Ирода».

    Глава движения «Мы вместе с Россией» сравнил Зеленского с царем Иродом за то, что он любой ценой пытается удержаться у власти, а также отменяет традиционные праздники православных.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что киевский режим уничтожает церковь.

    Напомним, Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря. Каноническая УПЦ отказалась исполнять этот указ.

    Коментарии (68)
    30 июля 2023, 07:17
    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

    Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на воскресенье, 30 июля, киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с использованием 25 беспилотников самолетного типа, нанеся удары по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

    В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.

    Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.

    Коментарии (54)
    30 июля 2023, 13:03
    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым

    Daily Express: Британия готовит украинскую армию к вторжению в Крым

    СМИ: Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Британия готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Daily Express со ссылкой на источники, операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом «украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск». Отмечается, что в других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Британии, США и Германии, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне (Девон), который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

    По его словам, операция будет представлять собой многократные удары по российским силам, а ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

    Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что в результате «вторжения» в регион, которое обещают представители киевского режима, власти Украины получат «дырку от бублика».

    Коментарии (46)
    30 июля 2023, 05:32
    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве тремя беспилотниками

    Минобороны сообщило детали отражения атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим утром воскресенья, 30 июля, предпринял попытку террористической атаки беспилотниками по объектам в Москве, сообщило Минобороны России.

    В заявлении военного ведомства в Telegram говорится, что один украинский дрон был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

    Еще два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщает МО РФ.

    Между тем в экстренных службах ТАСС сообщили, что в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-Сити», пострадал один человек – охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

    В столичном департамента транспорта в свою очередь сообщили о перекрытии движения по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

    Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на воскресенье была совершена атака украинских БПЛА, при которой повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет.

    Аэропорт Внуково закрывали на вылет и прилет. К 5.30 мск поступило сообщение, что воздушная гавань возобновила работу.

    Коментарии (38)
    29 июля 2023, 21:45
    В США заявили о планах Саудовской Аравии вести переговоры по Украине без России

    WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести мирные переговоры по Украине со странами Запада, но без России

    Tекст: Антон Никитин

    Саудовская Аравия планирует в начале августа провести мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без России, сообщили источники The Wall Street Journal.

    В статье утверждается, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет, передает ТАСС.

    По версии издания, свое участие в переговорах уже подтвердили Британия, ЕС, Польша и ЮАР. Кроме того, по словам источника издания, на данный момент ожидается присутствие помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

    Ранее в субботу президент России Владимир Путин заявил, что Киев получил независимость и самостоятельность при распаде СССР на основе декларации о независимости, в которой черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона.

    Коментарии (18)
    30 июля 2023, 00:28
    Путин раскрыл секрет своей работоспособности

    Путин о своей работоспособности: Это биология

    Путин раскрыл секрет своей работоспособности
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции после нескольких напряженных дней саммита Россия – Африка ответил на вопрос, откуда он черпает энергию для такой насыщенной работы.

    «Это биология, от предков все достается», – сказал президент. «Нормально все получается, слава Богу, пока», – заверил он.

    «Удастся ли отдохнуть – не знаю. Не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности, я надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими… во сколько? Полвторого (1.30 ночи – прим. ВЗГЛЯД), наверно. А потом я еще с ребятами там разговаривал, с линии боевого соприкосновения. (…) Спать им не давал. Они уже там некоторые заплетающимся языком говорили», – отметил Путин.

    Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин обсуждал с африканскими лидерами возможные пути урегулирования украинского кризиса до глубокой ночи, встреча завершилась в районе 2.00 в субботу.

    Ранее Путин подвел итоги саммита Россия – Африка, отметив, что континент помнит помощь СССР в ее освобождении, его «ведущий голос и автомат Калашникова».

    Коментарии (17)
    29 июля 2023, 23:08
    Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

    Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление, заявил президент Владимир Путин.

    «Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

    Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

    При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

    Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

    Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.

    Коментарии (50)
    30 июля 2023, 04:11
    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов

    Здания «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов на Москву

    Фасады зданий «Москва-Сити» повреждены при атаке украинских дронов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Система противовоздушной обороны сбила на западе Подмосковья два беспилотника, участвовавших в попытке атаковать столицу, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что атаку пытались совершить два БПЛА самолетного типа.

    В экстренных службах сообщили, что в 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажа. Выбиты стекла. Пострадавших нет. Пожара не последовало. Башню эвакуировали.

    Причиной взрыва в «IQ-квартале» в «Москва-Сити», по предварительным данным, стал беспилотник, добавили в экстренных службах.

    На месте работают оперативные службы, а также правоохранители.

    Очевидцы тем временем сообщают, что слышали звуки взрыва на западе столицы.

    В Московской воздушной зоне введено временное ограничение на нахождение любых воздушных судов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье была совершена атака украинских беспилотников, в результате которой были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Градоначальник уточнил, что жертв и пострадавших нет.

    Коментарии (29)
    30 июля 2023, 11:50
    ВС России ударили по пункту ремонта дронов в Днепропетровской области

    МО: ВС России ударили по пункту обслуживания БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по центру переучивания и пункту хранения, обслуживания и ремонта беспилотников ВСУ в районе Могилевки Днепропетровской области, а также по пункту управления 100-й бригады теробороны в Ямполе в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.

    В Минобороны добавили, что в районе Могилевки Днепропетровской области были уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а в районе Ямполя ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады теробороны, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранним утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Жертв нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити. Кроме того, Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками.

    Коментарии (12)
    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

    Коментарии (25)
    Главное
    В Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ (фото)
    В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
    В Госдуме предложили создать купол безопасности над российскими городами
    ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении
    Медведев призвал врагов молиться на российских военных
    Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ
    ВСУ обстреляли свинокомплекс в Брянской области

    Три ошибки Запада на рынках газа и продовольствия

    К росту цен на удобрения, энергоресурсы и зерно привела не Россия, а недальновидная политика западных стран еще в коронавирусные годы, заявил президент Владимир Путин. Как именно Запад разогнал инфляцию, с которой теперь так тяжело борется, и спровоцировал кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

    Перейти в раздел

    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............