Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины

Вассерман: Зенитные ракеты ВСУ уничтожают русскую историю Одессы

Вассерман назвал разрушения Спасо-Преображенского собора ответственностью Киева

Украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.

«Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль, он очень сильно пострадал. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы», – отметил он.

«Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО», – акцентировал собеседник.

«Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 году польский политик и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.

«Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия», неизбежно сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому совершенно очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах комплекса С-300.

В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.

Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.

Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.