Победители конкурса Жириновского получили возможность бесплатно учиться в университете его имени

Выпускники из регионов получили возможность бесплатного обучения в Университете мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил именные сертификаты и поздравил победителей Всероссийского конкурса имени В.В. Жириновского. Возможность получения бесплатного высшего образования в одном из ведущих российских университетов получили шесть абитуриентов из разных регионов России.

Среди выбранных победителями программ подготовки в Университете мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского – политология, юриспруденция, экономика, дизайн, журналистика и лингвистика.

Всего призерами Всероссийского конкурса имени В.В. Жириновского стали 18 человек. Это школьники из Смоленской, Оренбургской, Московской, Курганской, Курской, Ленинградской, Самарской, Брянской, Ростовской, Саратовской и Челябинской областей, а также Республик Калмыкия и Хакасия, Краснодарского и Пермского краев. Будущие абитуриенты вместе с родителями приехали в Москву, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии, получить заслуженные награды из рук лидера ЛДПР и подать документы в учебное заведение.

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского готовит тех профессионалов, которым дальше развивать и сберегать Россию. Конкурс проходил непросто, были сложные задания. Призерами стали 18 человек, с которыми мы будем работать, будем советоваться как нам дальше строить ЛДПР. Убежден, многие из вас станут яркими деятелями России. Желаю, чтобы прекрасные студенческие годы, украсили вашу жизнь. Мы много еще сделаем вместе с вами», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в марте 2023 года лидер ЛДПР объявил о запуске Всероссийского конкурса имени В.В. Жириновского для выпускников российских школ на право бесплатного поступления в Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. Выпускники 11 классов из 74 регионов России подали более 600 заявок.

Во время отборочного этапа конкурсанты прошли различные испытания в соответствии с выбранным факультетом для поступления. Школьники писали эссе и анализировали политические процессы в России и мире. Важным критерием отбора была подготовка практико-ориентированных предложений по развитию системы молодёжной политики в стране, а также мотивационное письмо, в котором участникам необходимо было отразить свою заинтересованность в поступлении именно в Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. Итоги конкурса подвели 1 июня 2023 года.