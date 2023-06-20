У студентов появилась возможность увеличить число баллов для поступления в вуз

Абитуриенты смогут набрать недостающие для поступления баллы, приняв участие в мероприятиях Всероссийского марафона «Сила России». Площадки организуют по всей стране.

«Специально в День молодежи, помимо спортивных тренировок, мы сделали площадки, на которых любой желающий может попробовать свои силы и сдать нормативы из программы ГТО. Это отличная возможность не только стать частью спортивного события, но и начать набирать баллы, либо добрать необходимое количество, чтобы получить значок ГТО, который поможет выпускным классам при поступлении в вуз», – рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

В День молодежи в Москве мероприятие пройдет в московском парке «Яуза», где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по восточным единоборствам, сдать нормы ГТО и поучаствовать в эстафетах. Также для любителей скандинавской ходьбы будут организованы соответствующие площадки, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Спортивные праздники пройдут и в других регионах России. Сдать нормы ГТО можно будет не только в День молодежи, но и до конца проведения спортивного марафона «Сила России» – до 12 августа.

Для учеников 10-х классов это возможность к окончанию школы иметь награду ГТО и получить соответствующие документы. Для того чтобы сдать нормы ГТО необходимо получить у врача медицинский допуск к участию.

Напомним, 1 июня «Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Партия организует его вместе с Минспорта, ДОСААФ, спортивными федерациями и известными спортсменами. В рамках марафона проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки во главе с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

Инициатива поддержана многими некоммерческими организациями. В числе партнеров марафона «Молодая Гвардия Единой России», Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта и другие.