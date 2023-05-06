Пушилин назвал покушение на Прилепина демонстрацией террористической сущности Киева

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил уверенность, что за покушением на писателя Захара Прилепина стоит киевский режим, который вновь продемонстрировал свою террористическую сущность.

Пушилин написал в своем Telegram-канале, что жители Донбасса девять лет ощущают на себе «всю ничтожность нынешних киевских политиков».

По его словам, не имея возможности одержать победу на поле боя, Киев подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения. Пушилин напомнил о череде убийств, ответственность за которые лежит на украинских властях: Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Дарья Дугина, Владлен Татарский.

Пушилин выразил соболезнования родным погибшего при взрыве автомобиля Прилепина водителя, а самому писателю пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев, комментируя покушение на Прилепина, напомнил о «путинском рецепте борьбы с террористами».

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако девочку высадили из машины еще до взрыва. Погиб водитель. Подозреваемый задержан.