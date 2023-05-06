Американцы высмеяли поведение Байдена в мексиканском ресторане

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6 мая, суббота | Последнее обновление — 13:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Соратник Прилепина рассказала о заказчиках покушения на писателя
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Евросоюз, а следом и G7, намерен облегчить процедуру введения вторичных санкций в отношении стран, которые, по мнению европейцев, помогают России обходить уже введенные ограничения.
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Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден?
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Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Американцы высмеяли поведение Байдена в мексиканском ресторане
Пользователей Сети возмутили слова Байдена в отношении посетителя мексиканского ресторана
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Пользователей американского сегмента Twitter возмутили слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, произнесенные по отношению к посетителю мексиканского ресторана Taqueria Habanero в Вашингтоне.
После того, как Байден внезапно обратился к одному из посетителей ресторана с просьбой «не прыгать», один из пользователей Сети назвал главу Белого дома «национальным позорищем» и заявил, что его политическая карьера должна подойти к концу.
Другой комментатор добавил, что не смог бы находиться в одном помещении с Байденом и немедленно бы покинул здание, если бы туда пришел президент.
Еще пара пользователей назвали президента чудаком, отметив, что он выглядит очень потерянным, передает РИА «Новости».
Напомним, что 80-летний Байден, который стал самым пожилым президентом США, часто попадает в курьезные ситуации. Так, ранее Байден оговорился и призвал не дать Бараку Обаме одержать победу на следующих президентских выборах в США. А до этого он «запутался» в Ираке, Иране и Афганистане, объясняя, какие из этих стран посещал.
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Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США
ЮАР разрешила находящемуся под санкциями США российскому самолету приземлиться на военной базе
Власти ЮАР на прошлой неделе разрешили российскому грузовому самолету, на который наложены санкции США, приземлиться на авиабазе недалеко от столицы Претории, что может еще больше усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
По словам американских официальных лиц, самолет перевозил оружие для российских военных. Между тем в министерстве обороны ЮАР настаивают, что самолет доставил дипломатическую почту для российского посольства. В то же время официальные власти ЮАР отказались сообщить, что именно было загружено и выгружено из лайнера, пишет New York Times.
Решение Южной Африки позволить самолету приземлиться противоречит попыткам США изолировать Россию из-за спецоперации на Украине. Хотя ЮАР не связана санкциями Вашингтона, инцидент «усугубит и без того напряженные отношения с США», считает исследователь отношений России и Африки в Южноафриканском институте международных отношений Стивен Грузд.
Он уточнил, что хотя ЮАР объявила о нейтралитете в конфликте России и Украины, на деле ее внешняя политика все больше склоняется в сторону Москвы.
ЮАР в августе готовит саммит БРИКС, который пройдет в очном формате в городе Дурбан. Приглашения были направлены всем главам стран объединения, в том числе России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что решение о поездке Путина на саммит еще не принято.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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Кандидат в президенты США рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы до начала спецоперации заявил об отсутствии планов у Украины вступить в НАТО, но давление со стороны Белого дома и собственные чиновники не дали ему этого сделать, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик приводит в пример книгу Бенджамина Абелоу «Как Запад принес войну Украине», в которой сообщается, что Зеленский мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, если бы заявил: «Я не вступлю в НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кеннеди-младшего в социальных сетях.
Но Зеленский под давлением «неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов» в своем правительства интегрировал ВСУ с армией НАТО, написал он.
Ранее Кеннеди заявил, что российским силам на Украине невозможно противостоять.
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Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
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Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Байден призвал «не позволить Обаме» стать президентом США
Байден оговорился и призвал не дать Обаме выиграть следующие президентские выборы в США
Действующий глава американского государства Джо Байден оговорился и призвал не дать Бараку Обаме одержать победу на следующих президентских выборах в США.
«Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Байдена также спросили, чем он отличается от предшественника, то есть от Дональда Трампа. Байдена ответил: «Всем».
Кроме того, Байден объяснил, почему считает себя достойным переизбрания. По его словам, он «набрался чертовски много мудрости». Как заявил сам Байден, ему «известно больше, чем подавляющему большинству людей». Байден сказал, что у него «больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост». Также действующий лидер США полагает, что «доказал свою честность и эффективность», передает ТАСС.
Напомним, Байден известен своими оговорками. Так, в апреле он «запутался» в Ираке, Иране и Афганистане, объясняя, какие из этих стран посещал. Даже пытаясь пошутить по поводу собственных частых ляпов, Байден в очередной раз оговорился, трижды переврав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.
Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю
Reuters со ссылкой на американского чиновника: США не были предупреждены об ударе ВСУ по Кремлю
Американские власти не были заранее предупреждены о попытке удара Украины по Кремлю с помощью беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.
Он уточнил, что в Вашингтоне все еще пытаются подтвердить информацию об атаке, передает ТАСС.
«Если что-то было, то не было никакого предупреждения», – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.
Байден решил сменить главного военного советника президента США
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Президент США Джо Байден, как ожидается, выдвинет на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Чарльза Брауна – младшего, нынешнего главу штаба ВВС, вместо генерала Марка Милли, полномочия которого истекают осенью.
Как отмечает The Wall Street Journal, Чарльз К. Браун – младший станет вторым чернокожим генералом, занявшим этот пост. Издание отмечает, что если его кандидатура будет выдвинута и впоследствии утверждена Сенатом США, то два чернокожих человека впервые в истории возглавят Пентагон. WSJ поясняет, что Ллойд Остин занимает пост первого чернокожего министра обороны США.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что будущему руководителю КНШ предстоит взаимодействовать с руководством Украины и союзниками США и «подготавливать США к потенциальному конфликту с Китаем», передает ТАСС.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, согласно американским законам, является самым высокопоставленным военным офицером ВС США и главным военным советником президента США, Совета национальной безопасности и министерства обороны. Оперативного командования вооруженными силами он не осуществляет, но помогает президенту и министру обороны осуществлять командование.
Между тем 80-летний Байден выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок.
Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США
Рябков заявил о приближении к открытому вооруженному конфликту между Россией и США
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Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва пытается удержать отношения от провала в эту пропасть, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «мы уже стоим на краю этой пропасти». США хотят убедить всех в «непричастности» к террористической атаке на Кремль и пытаются продемонстрировать отстраненность, сказал он. Рябков подчеркнул, что США «стали прямым участником» украинского конфликта, они ведут против России «гибридную войну».
По словам Рябкова, Украина – «наконечник копья, которым размахивает коллективный Запад во главе с США», стремясь «уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Лишь «люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам» могут пытаться отстаивать версию о непричастности США, заявил замглавы российского МИДа. Позицию США по ситуации на Украине он назвал «верхом цинизма и лицемерия». Рябков указал, что «именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», но США признают, что хотят «нанести стратегическое поражение России», они рассчитывают «на дальнейшую эскалацию».
«Мы предпринимали и будем и дальше предпринимать демарши. Мы разжевываем в деталях американцам, где мы видим потенциальные риски. Мы продолжаем терпеливо, спокойно, без эмоций излагать им неприемлемость дальнейшего движения по эскалационной лестнице. Мы напоминаем им о том, что риски за последние месяцы возросли многократно, но, как говорится, как об стенку горох», – сказал Рябков.
Он отметил, что не существует «магического ключа и какого-то волшебного решения», требуется «планомерная работа без эмоций». Москва ожидает «отзвука» со стороны США, который продемонстрирует, что в Вашингтоне «хоть в малой мере восприняли» российские «предупреждения о серьезности момента».
Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются по мере необходимости, сказал Рябков. Однако США «убеждают» и «своих подопечных в Европе», и самих себя, что сигналы со стороны России являются «дезинформационной кампанией». Американцы «оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», которую раз за разом повторяли. Рябков счел реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».
Напомним, в ночь на среду Украина предприняла попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками. Российскими системами радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя.
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Вашингтон: США могут никогда не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль
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США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».
Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.
До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
WSJ рассказала о не желающих уезжать из России американцах
WSJ: Граждане США не хотят уезжать из России из-за чувства безопасности
Несмотря на призывы Вашингтона покинуть Россию, ряд раждан США, отказываются уезжать из страны, в которой чувствуют себя в безопасности, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание пишет, что некоторые американцы, чтобы избежать риска последствий, уехали из России. Но ряд других оказались непреклонны: они заявили, что они остаются жить в России, потому что чувствуют себя «как дома», несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».
Также проживающие в России американцы рассказали газете, что чувствуют себя в стране комфортно, но избегают осуждать спецоперацию на Украине, и не делают публикации в соцсетях на эту тему.
Издание при этом отмечает, что несколько человек отказались от интервью или предпочли анонимно рассказать о причинах своего пребывания в России.
Так, 48-летний Джозеф Роуза, который переехал в Россию из Таллахасси (Флорида), рассказал, что был воспитан с верой в то, что россияне – плохие парни, но сейчас он чувствует противоположное, и считает, что Россия лучше Запада. Правда, его беспокоит, что США может ввести санкции против таких как он американцев, решивших остаться жить в России.
Еще один американец, 27-летний Дэниел Места, студент Европейского Университета в Санкт-Петербурге, признался в любви к городу. Он также заявил, что верит в русских, как в хороших людей.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал американских граждан немедленно покинуть Россию.
До этого посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Постпред России при ООН Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
В Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, для такого шага необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН, а целый ряд обстоятельств этому препятствует, передает РИА «Новости».
Также Небензя отметил, что сами американцы на такое не согласятся, чтобы не терять престиж и «сохранить возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».
Постпред добавил, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран.
По словам Небензи, в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Так, Белый дом по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.
«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов, тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что, не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – заключил он.
Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Ветеран ВВС США признал неспособность F-16 преодолеть российскую ПВО
Ветеран ВВС США Венейбл счел F-16 непригодными для полетов над Украиной из-за неспособности преодолеть российскую ПВО
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Американские истребители F-16 не подходят для использования Украиной, так как не смогут преодолеть российские системы ПВО, заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Венейбл сказал, что истребители четвертого поколения и выше без функции малозаметности полностью уступают передовым системам ПВО, например, С-400. По его словам, на Украине российские системы смогут легко «перехитрить» их. Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной, поскольку «нет шансов на успех», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как полагает Венейбл, возможная передача Украине F-16 не повлияет на ход военных действий и не повысит шансы на успех украинского «контраступления». Он заявил, что «истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя».
Напомним, портал Business Insider также заявлял, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Минобороны: США не намерены выводить ядерные заряды из Европы
Минобороны заявило о неприятии США требований России по выводу ядерных зарядов из Европы
Вашингтон не принял требования о выводе своего ядерного оружия на свою территорию, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Российские требования о прекращении размещения американских ядерных боеприпасов в Европе и по выводу американского ядерного оружия на национальную территорию США отвергли, рассказал Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран, передает ТАСС.
Также замминистра пояснил, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Белый дом: США не поощряют Украину наносить удары по территории России
В Белом доме заявили, что не поощряют Украину наносить удары по территории России
США не поощряют Украину наносить удары по территории России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она указала на то, что США ясно говорили о том, что не поощряют Киев наносить удары за пределами украинских границ. При этом Жан-Пьер добавила, что не хотела бы спекулировать о достоверности этих сообщений, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
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