Американцы высмеяли поведение Байдена в мексиканском ресторане

Пользователей Сети возмутили слова Байдена в отношении посетителя мексиканского ресторана

Пользователей американского сегмента Twitter возмутили слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, произнесенные по отношению к посетителю мексиканского ресторана Taqueria Habanero в Вашингтоне.

После того, как Байден внезапно обратился к одному из посетителей ресторана с просьбой «не прыгать», один из пользователей Сети назвал главу Белого дома «национальным позорищем» и заявил, что его политическая карьера должна подойти к концу.



Другой комментатор добавил, что не смог бы находиться в одном помещении с Байденом и немедленно бы покинул здание, если бы туда пришел президент.

Еще пара пользователей назвали президента чудаком, отметив, что он выглядит очень потерянным, передает РИА «Новости».

Напомним, что 80-летний Байден, который стал самым пожилым президентом США, часто попадает в курьезные ситуации. Так, ранее Байден оговорился и призвал не дать Бараку Обаме одержать победу на следующих президентских выборах в США. А до этого он «запутался» в Ираке, Иране и Афганистане, объясняя, какие из этих стран посещал.

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