МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал

Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.

Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.

Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.

Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.

История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.

«С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.

Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.

