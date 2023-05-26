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Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.
Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
УВЗ по производству двигателей обогнал совокупные советские показатели
Количество выпускаемых компанией «ЧТЗ-УРАЛТРАК» превысило лучшие показатели периода СССР
В условиях спецоперации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» заметно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей за счет грамотной организации производства.
В Telegram-канале УВЗ указано, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО.
Как отметил директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, на ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива.
«По итогам работы первого квартала этого года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», – подчеркнул он.
Отмечается, что символичным стал тот факт, что 90 лет со дня основания завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.
Ранее «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков была отправлена Минобороны.
Эксперт: Украинские диверсии на российских АЭС могли привести к ядерной катастрофе
Эксперт Анпилогов: Ядерная катастрофа на российских АЭС затронула бы ряд стран Западной Европы
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Если бы украинским диверсантам удалось осуществить теракт на российских АЭС, Белоруссия и Прибалтика надолго остались бы без света. А малейший просчет в атаке привел бы к ядерной катастрофе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Ленинградской и Калининской АЭС.
«Действия украинских диверсантов – это абсолютное пренебрежение правилами международной ядерной безопасности. В отличие от противника, мы в рамках спецоперации всячески пытаемся вывести за скобки военных действий все атомные объекты. У Украины, по-видимому, нет никаких стоп-сигналов вовсе», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Любая диверсия на АЭС – это крайне опасная затея. Необходимо понимать, что даже за периметром станции расположен ряд систем, которые критичны для ее работы. Вывод их из строя может серьезно повлиять на безопасность на самом ядерном объекте. В частности, ЛЭП используются для того, чтобы сбрасывать электроэнергию в общую сеть. Но, помимо этого, станция в аварийной ситуации использует линии для того, чтобы снабжать электроэнергией свои собственные системы», – добавил эксперт.
«Таким образом, если останавливается реактор, который через турбину обеспечивает электроэнергией главные циркуляционные насосы, то их снабжение переключается на внешние линии электропередач. Само по себе выведение ЛЭП из строя неприятно, но не критично. Станция вынуждена уходить на горячую остановку, то есть останавливать реакторы и прекращать выдачу электроэнергии за собственные пределы. Это приводит к контролируемым отключениям потребителей», – указал собеседник.
«Но если происходит удар или подрыв на территории самой станции, или задевается площадка, например, резервных дизельных генераторов, это уже очень близко подводит станцию к радиационной аварии. Конечно, на Ленинградской и Калининской АЭС установлены новые реакторы, которые наиболее устойчивы к такого рода сбоям. Но опасность все равно сохраняется», – отметил Анпилогов.
«Безусловно, если бы теракт состоялся, последствия затронули бы не только Россию, но и европейские страны, поскольку, например, Прибалтика до сих пор завязана с нами в энергетическое кольцо. Они были бы затронуты сетевой аварией, которая могла бы произойти на Ленинградской АЭС. Остальные европейские страны в меньшей степени бы это ощутили, поскольку практически не получают электроэнергию из России», – убежден эксперт.
«Более того, в случае если противник задел бы реактор или какие-то еще значимые объекты станции, избежать ядерной катастрофы почти наверняка не удалось бы. И тогда бы роза ветров определяла, кто в наибольшей степени пострадает от ее последствий. А рядом с Ленинградской АЭС находятся Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония – масса стран, куда ветер мог бы понести радиоактивный выброс», – полагает Анпилогов.
Ранее стало известно, что ФСБ перед 9 Мая пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами. У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Кроме того, из опубликованного ФСБ видео следует, что украинские диверсанты оборудовали схрон с взрывчаткой, детонаторами и таймерами. На видеозаписи ФСБ запечатлена установленная на линии электропередачи взрывчатка, обрушенные опоры ЛЭП и задержание подозреваемых. Позже диверсанты показали, где хранили взрывчатку и детали для изготовления взрывных устройств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева. Он подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами.
Появилось снятое беспилотником с высоты птичьего полета видео Артемовска
Военкор снял освобожденный Артемовск на видео при помощи дрона
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Военный корреспондент снял освобожденный Артемовск (Бахмут) с высоты птичьего полета при помощи беспилотника.
Видео опубликовано в Telegram-канале РИА «Новости», на кадрах заметно множество разбитых при боях жилых домов и зданий. Дрон заснял с высоты парк аттракционов с колесом обозрения, также на видео попал уцелевший храм, но со следами попадания снарядов.
На видео сняты почти пустынные улицы, кое-где сохранились высотные здания, но в основном в городе очень много разрушений.
Сохранился и обелиск в честь Победы в Великой Отечественной войне со звездой в постаменте для Вечного огня, на одной из множества разбитых пятиэтажек реет российский флаг.
Ранее стало известно, что Артемовск будет внесен в зону ответственности администрации Шахтерска, так же будет и с городами Часов Яр и Северск после их освобождения.
Напомним, основатель формирования группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.
В Британии назвали условие возвращения России замороженных активов
Guardian узнала об отказе Лондона возвращать России замороженные активы без ее согласия выплатить Киеву «компенсацию»
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Великобритания не вернет России замороженные государственные активы, пока Россия не даст согласие на выплату «компенсации» Украине, заявили британские чиновники.
Власти Великобритании и ЕС рассматривают возможность конфискации активов, но решение не принято. В парламенте высказываются предложения полной конфискации активов, которые оценивались в 32 млрд долларов. Киев поддерживает это предложение. Предполагается, что в таком случае деньги передадут Украине напрямую, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Однако, как пишет Guardian, на Западе набирает популярность «менее рискованное с юридической точки зрения» решение – активы планируют держать замороженными, пока Россия не согласится на компенсацию Украине. Лондон не хочет брать на себя обязательства по конфискации средств ЦБ России, так как боится, что подобный прецедент парализует международную финансовую систему и приведет к ответным шагам против Великобритании.
Профессор колледжа Святой Анны Оксфордского университета Антониос Цанакопулос в комитете по иностранным делам Палаты общин британского парламента заявлял, что конфискация российских государственных активов, в отличие от их заморозки, стала бы нарушением международного права.
Напомним, СМИ сообщали, что чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активо. И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами.
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Медведев заявил о необходимости «уничтожить природу нацистской власти в Киеве»
Медведев заявил о невозможности завершить конфликт на Украине без «уничтожения самой природы нацистской власти в Киеве»
Чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», – приводит его слова ТАСС.
Медведев во время визита во Вьетнам заявил, что без изменения киевской власти следует ожидать «три года перемирия, два года конфликта – и снова все повторится».
Напомним, Медведев заявил, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС.
Российская ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
Губернатор Голубев сообщил о сбитой над Ростовской областью украинской ракете
В районе Морозовска российская система ПВО сбила украинскую ракету, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев подчеркнул в Telegram, что «военные выполняют свою работу» и призвал сохранять спокойствие.
В мае беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области и взорвался.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких областях Украины
В Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре (Днепропетровске) прозвучало не менее четырех взрывов. После этого украинские СМИ сообщили о новых взрывах в городе, передает ТАСС
Напомним, накануне взрывы прогремели в Киеве, а также в Сумской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины.
Глава генштаба США назвал возвращение утраченных земель Киевом недостижимой перспективой
Глава генштаба США Милли навал недостижимыми планы Украины вернуть потерянные территории
Цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
По его словам, на этих территориях сейчас находятся российские войска, несколько сотен тысяч военнослужащих. «Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», – передает РИА «Новости» слова Милли.
Ранее Милли заявлял, что ВСУ готовы к контрнаступлению.
Марочко допустил перенос контрнаступления ВСУ на 2024 год
Подполковник НМ Марочко предположил, что Киев отложит контрнаступление на 2024 год
Командование ВСУ может перенести контрнаступление на 2024 год, так как киевская армия сейчас не может накопить сил и средств из-за ударов российских военных, выразил мнение подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС России в данный момент проводит очень эффективную тактику и стратегию, а именно превентивные меры нанесения противнику ущерба, в связи с чем ВСУ вынуждены постоянно восполнять свои ресурсы, силы и средства, материально-технические средства, передает ТАСС.
Марочко предположил, что киевское командование может решить перенести контрнаступление на 2024 год.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины «уже начались», однако в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что контрнаступление украинских сил начнется, когда Киев получит оружие и технику от западных союзников.
Взрывы прозвучали в Запорожской области
Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Запорожской области в результате украинского обстрела
В Запорожской области прозвучали взрывы, «Бердянск под огнем киевского режима», сообщил представитель оперативных служб России.
Представитель оперативных служб рассказал, что взрывы прозвучали «на окраине города», передает РИА «Новости».
Напомним, в районе Морозовска в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету.
Американский эксперт объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Американский эксперт Дэвис объяснил причину перелома на Украине в пользу России
Ситуация в украинском конфликте складывается все более положительно для России, в то время как Киев сталкивается со смертельной дилеммой, считает американский военный эксперт Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, у Москвы все больше шансов одержать победу в конфликте на Украине, как бы это не расстраивало Запад. Дэвис в статье для 19FortyFive, в частности напомнил о победе России в Северодонецке, Лисичанске, Соледаре и Артемовске. При этом он уверен, что на Западе так привыкли недооценивать Россию, что не заметили роста профессионализма ее армии.
Дэвис выразил мнение, что Вашингтону не следует «удваивать ставку» и продолжать поддерживать заведомо проигрышный сценарий на Украине, передает РИА «Новости».
Эксперт также выразил мнение, что Киев сейчас решает: стоит ли начинать контрнаступление или поберечь силы для возможного летнего наступления России. Однако, по мнению Дэвиса, ни один из этих вариантов не приведет Украину к победе.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что цель Украины – вернуть все утраченные территории, но она не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
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