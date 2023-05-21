Автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря посетила Херсонскую область

Через Херсонскую область прошел путь участников автомобильной экспедиции, организованной президентской платформой «Россия – страна возможностей». Участники экспедиции возложили цветы на мемориальном комплексе, который посвящен воинам-артиллеристам, защищавшим Арбатскую стрелку в 1941 году, и почтили минутой молчания память героев.

Она является первой автомобильной экспедицией, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России. Автомобильная экспедиция приурочена к пятилетнему юбилею со дня создания платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. Участники экспедиции посещают значимые и памятные места регионов, культурно-исторические объекты, проводят встречи с жителями, лауреатами и участниками проектов платформы.

Экспедицию встретили представители образовательных организаций Херсонской области и Первый замминистра культуры Херсонской области Артем Лагойский.

Лагойский отметил, что учителя региона уже в прошлом году принимали участие в образовательных программах президентской платформы. Он выразил надежду на дальнейшее плотное сотрудничество и взаимодействие. «Для нас, как для жителей новых регионов, невероятно ценно ощущать тот факт, что мы нужны стране, что о нас заботятся и дают возможность воспользоваться социальными лифтами, что особенно важно в нынешней ситуации», – подчеркнул он.

Руководитель отдела реализации специальных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Варяница отметил, что со стороны Херсонской области можно увидеть Азовское море – внутреннее море России. «Вчера мы видели это море со стороны Крыма позавчера – с территории Краснодарского края. Наше путешествие вокруг Азовского моря продолжается и сейчас мы в Херсонской области, в месте Боевой славы. Здесь наши отцы, деды, прадеды защищали нашу Родину, боролись с нацизмом, и мы приехали почтить их память возложением цветов, – добавил он.

По его словам, жители Херсонской области присоединились к автомобильной экспедиции и поедут с ними дальше, чтобы вместе отпраздновать пятилетие президентской платформы. Варяница указал, что главной задачей экспедиции является показать единство российских регионов, единство людей «большой великой страны».

Он рассказал, что с 2022 года президентская платформа ведет в Херсонской области активную работу: учителя из региона ездили на открытие Центра знаний «Машук», многие школьники и студенты писали свои эссе в рамках проекта «Пишем будущее».