Генсек ООН: Страны G7 получили от МВФ помощи в восемь раз больше, чем Африка

Гутерреш: Из выделенных МВФ 650 млрд долларов страны G7 получили 280 млрд, Африка – лишь 34 млрд

Из выделенных Международным валютным фондом (МВФ) в виде специальных прав заимствования (SDR) 650 млрд долларов Африка получила лишь 34 млрд долларов, тогда как странам G7 досталось 280 млрд долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш на полях саммита «группы семи».

В G7 входят США, Канада, Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, Япония. SDR (специальные права заимствования) – это безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории расширение средств МВФ вступило в силу в августе 2021 года, передает РИА «Новости».

По словам Гутерреша, МВФ выделил 650 млрд долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего, при этом страны G7 с населением 772 млн человек получили 280 млрд долларов США, а Африка с населением 1,3 млрд человек получила 34 млрд долларов.

По его словам, «это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное».

Как заявил генсек, 52 страны в мире находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием, а страны со средним уровнем дохода за редким исключением не имеют доступа к облегчению бремени задолженности.

Генсек обратился к лидерам «большой семерки», подчеркнув, что «богатые страны не могут игнорировать тот факт, что подавляющее большинство стран переживают глубокий финансовый кризис.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда привел график под названием «Оставляя Запад позади», из которого следует, что вклад стран БРИКС и G7 в мировой экономический рост в 2020 году оказался на одном уровне, однако после этого показатели западных стран начали снижаться. По данным издания, в 2023 году Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка обеспечат 32,1% роста, а Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – 29,9%.