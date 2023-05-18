Турчак: В 1311 школах завершили капремонт

В 1311 российских школах уже завершен капитальный ремонт, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами.

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сказал Турчак, сообщается на сайте «Единой России».

Из пяти школ, которые находятся в «желтой» зоне, две – в Кабардино-Балкарской Республике. По предписанию ФАС там отменены протоколы подведения итогов конкурса на проведение работ.

По одному объекту в Астраханской области контракт приостановлен и выставлен на повторные торги, в Республике Алтай и Томской области контракты расторгнуты, планируется заключение новых, пояснил Турчак.

Капремонт на текущий момент завершен уже в 1311 школах. Еще 461 здание отремонтировано за счет средств региональных бюджетов. С прошлого года остается один проблемный объект – Серовская школа-интернат в Свердловской области.

Строительная готовность составляет 90%, хотя ввод должен был состояться в прошлом году, отметил он.

По словам Турчака, в зону риска попала школа №42 в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Работы официально перенесены с прошлого года, но региональное финансирование на этот год не выделено. Субъект был вынужден вернуть средства федерального бюджета. Турчак выразил уверенность, что губернатор региона Сергей Цивилев подключится лично к решению этого вопроса.

В зоне риска по строительству школ – Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, республики Коми и Марий Эл. В целом по стране в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тыс. мест.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что регионы, на прошлом совещании находившиеся в зоне риска, выровняли ситуацию. Это Дагестан, Хабаровский край, Омская, Новосибирская, Курганская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика.

Тем не менее, отметил министр, в некоторых субъектах остаются риски по срыву сроков завершения строительства как школ, так и детсадов. Они возможны в Иркутской, Калининградской и Оренбургской областях, Республике Коми и Еврейской автономии.