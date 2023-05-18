В США объяснили, почему нельзя считать Patriot «чудо-оружием»

The Drive: Конфликт на Украине показал, что системы Patriot не являются «чудо-оружием»

Американские ЗРК Patriot («Пэтриот»), поставленные Украине, превратились в «магнит» для российских ракет, пишут американские СМИ.

Автор портала The Drive Тайлер Роговэй отметил, что Patriot на Украине стали привлекательной целью для ВКС России. Причем, по его мнению, американские ЗРК были на это обречены изначально, передает РИА «Новости».

Радары ЗРК, как пояснил Роговэй, выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. По его словам, довольно статичной является даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot, для ее перемещения требуется время.

Автор публикации также пишет, что, несмотря на сложность и масштабность ЗРК, массированная атака способна подавить его работу. У Patriot есть несовершенства и слабые места, которыми может воспользоваться российская сторона. А потому американскую систему нельзя считать «чудо-оружием» и непробиваемым щитом, рассуждает Роговэй.

Он считает, что Patriot на Украине будет подвергаться все более сложным и жестоким атакам, и американцам следует быть готовыми к таким сообщениям.

«Такова природа конфликта, особенно против такого противника, как Россия, которая все еще обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО», – заключил Роговэй.

Накануне в Минобороны сообщили, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.