Полицейских осудили за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Экс-главу управления охраны общественного порядка ГУ МВД столицы Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина осудили за взятки, полученные за перекрытие движения при съемках сериала «Чикатило» в Москве, сообщили в Дорогомиловском суде города.

Фокина признали виновным в получении взятки и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет строгого режима, а также штраф в 2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Также его лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах на шесть лет.

Кулишова также признали виновным в получении взятки и назначили лишение свободы на пять лет строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей. Ему запретили работать в правоохранительных органах на четыре года после освобождения.

В декабре 2022 года осудили бывшего гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова по этому делу на пять лет и шесть месяцев колонии.

Экс-заместитель начальника третьего отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД Москвы Игорь Файзуллин также был признан виновным в получении взяток, ему назначили восемь с половиной лет колонии общего режима.

Замглавы ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин также был осужден за взятку на семь с половиной лет строгого режима.

В декабре 2020 года СМИ сообщали, что сразу четыре старших офицера столичной полиции стали фигурантами уголовного дела о взятках, которые они, по версии СК, получали за помощь в съемках одного из кинопроектов, посвященного маньяку Андрею Чикатило.