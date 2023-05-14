Явка на выборах в Турции превысила 88%

Эрдоган потребовал от оппозиции в Турции прекратить нападки на Россию

Эрдоган назвал недопустимыми угрозы санкциями и нападки турецкой оппозиции на Россию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может допустить нападок оппозиции на Россию, которая для Турции не менее важна, чем США.

Президент Турции заявил, что «бай-бай Кемаль (Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию». Эрдоган подчеркнул, что «не может это допустить», так как отношения Турции с Россией «не менее важны», чем с США, передает РИА «Новости».

Эрдоган осудил угрозы Кылычдароглу ввести санкции против России, отметив, что в Европе «многие страны пытались» это сделать, но «потом они дали задний ход». «Кто вы такой, чтобы вводить санкции против России?» – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент Турции указал, что «никогда не прекращал взаимодействие» с главой российского государства Владимиром Путиным только из-за того, что «Америка негативно относится к России». «Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», – сказал Эрдоган, добавив, что у Турции торгово-экономические отношения с Россией крепче, чем с США, причем «есть еще перспективы развивать их гораздо больше».

В частности, прежде Германия занимала первое место в списке стран, откуда в Турцию приезжало наибольшее число туристов, но сейчас Германию по этому показателю «обогнала» Россия. Эрдоган заявил: «Как я могу прекратить отношения с таким государством? Возможно ли такое?».

При этом он напомнил, что американский лидер Джо Байден до выборов в США «делал заявления» об «устранении Эрдогана», но позднее во время их встреч «пытался откреститься» от своих слов.

Эрдоган провел аналогию с ситуацией с Кылычдароглу, который призвал Россию «не вмешиваться» в турецкие выборы, а затем назвал это лишь «предупреждением» и заявил, что претензий к россиянам у него нет. Эрдоган сказал, что Кылычдароглу «так и не научился политическим приемам».

«Так нельзя управлять государством. Я дружу с США, я дружу с Россией, и я дружу с теми на Западе, кто недоброжелательно относится к нам», – сказал Эрдоган.

Он выразил готовность покинуть пост президента, если проиграет на запланированных на 14 мая выборах.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал безответственными слова Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям против России. По его словам, сразу после этого заявления туристический поток из России в Анталью упал на 80%. Теперь, «чтобы вновь привлечь их», Турции нужно «проводить соответствующую работу». По мнению главы турецкого МИДа, заявления Кылычдароглу о санкциях против России являются неприемлемыми. Он также добавил, что не понимает, почему Турция должна отказаться от проводимой политики балансов в угоду Западу.

Напомним, лидер оппозиции Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские выборы в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия официально отвергает обвинения во вмешательстве. Эрдоган также пристыдил Кылычдароглу: «Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?».