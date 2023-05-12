СМИ: В Москве похитили сына основателя «Гемотеста»

Сына основателя «Гемотеста» Рудема Газиева похитили в Москве и требуют выкуп

Неизвестные похитили сына основателя и генерального директора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева Акима и требуют за него выкуп в 1 млн долларов, сообщили СМИ.

По данным Telegram-канала Baza, 5 мая 21-летний юноша улетел из Москвы на отдых в Петербург, а вернулся домой 9 мая, но дома так и не появился. На следующий день преподавательница РУДН, где учится Аким, сообщила, что видела его на парах, передает Газета.Ru.

11 мая Рудему Газиеву поступил звонок с неизвестного номера от человека, который заявил, что Аким у него. Затем предполагаемые похитители позвонили отцу юноши снова и потребовали передать им выкуп 1 млн долларов «до завтра».

Сейчас следователи пытаются установить местонахождение Акима Газиева.

Ранее экс-первому заместителю министра обороны и командующему ВДВ Александру Колмакову позвонили неизвестные и потребовали выкуп за жену в 1 млн рублей, которая исчезла 10 мая. В пятницу стало известно, что правоохранители нашли в Московской области супругу Колмакова Тамару.