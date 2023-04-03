Японию поймали на нарушении потолка цен на российскую нефть

WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше согласованного потолка в 60 долларов за баррель

Япония по согласованию с Соединенными Штатами стала исключением из правила о согласованном потолке цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщают американские СМИ.

Японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям, пишет The Wall Street Journal, отмечая при этом, что импорт российского природного газа в Японию «относительно невелик» и составляет около одной десятой поставок.

Аналитики WSJ считают, что зависимость Японии от российского топлива «способствовала нерешительности» Токио в ситуации конфликта Украины с Россией, сообщает «Коммерсант».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям.