Американский политолог назвал возможных организаторов убийства Татарского

Политолог Беннетт: К убийству Татарского причастны Украина, США, Великобритания и Израиль

Военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) мог быть убит украинскими радикалами при западной поддержке, считает американский политолог Скотт Беннетт.

Беннетт в комментарии «Известиям» высказал предположение, что взрыв в Санкт-Петербурге реализовали с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Великобританией и США.

Политолог назвал произошедшее совместной операцией США, Великобритании и Украины. Кроме того, он считает, что могло быть замешано и израильское ведомство разведки и специальных задач «Моссад».

По мнению Беннетта, Россию таким образом пытаются спровоцировать на ответные действия. На Западе, считает он, хотят укрепить «образ мышления альянса времен Второй мировой войны».

«Это звучит очень макиавеллистски, но именно так и ведутся психологические войны», – заключил политолог.

Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербуре, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека.