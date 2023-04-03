Стало известно о состоянии Костомарова

Состояние Костомарова стабильно, но фигурист остается в палате реанимации

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является стабильным, однако он по-прежнему находится в отделении реанимации, сообщил источник.

Источник ТАСС сказал, что у спортсмена нет температуры, он больше не нуждается в трахеостоме. По его словам, перевод Костомарова из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей.

Он уточнил, что спортсмену регулярно делают перевязки.

«Психологическое состояние в норме, питается хорошо, уже просится домой, надоели больничные стены», – добавил источник.

Ранее СМИ писали, что Костомарова, состояние которого улучшилось, могут отправить в немецкую клинику для протезирования.