Россия с Турцией отработали альтернативные пути экстрадиции преступников

Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили в Генпрокуратуре России.

В частности, как рассказали в надзорном ведомстве, один из россиян, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, скрылся от правосудия в Румынии, где был задержан местным НЦБ Интерпола. Генеральная прокуратура России направила запрос об экстрадиции злоумышленника, передает РИА «Новости».

По сообщению ГП, благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Румынии удалось добиться решения о выдаче злоумышленника, доставка которого в Москву была осуществлена в январе 2023 года сотрудниками ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России транзитом через территорию Турции. Практика транзитной перевозки выдаваемых лиц через третьи страны отработана с компетентными органами данного государства и активно применяется.

В Генпрокуратуре добавили, что работа в сфере экстрадиции, включая поиск новых путей перевозки выданных граждан из зарубежных государств в Россию, «осуществляется с учетом складывающихся реалий».

Как отметили в надзорном ведомстве, при этом Генеральная прокуратура выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Ранее в ГП рассказали, что Россия получила от Запада 15 отказов на запросы о правовой помощи в 2023 году.