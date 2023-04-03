Россия получила от Запада 15 отказов на запросы о правовой помощи в 2023 году

Генпрокуратура сообщила о 15 отказах стран Запада на запросы о правовой помощи по уголовным делам в 2023 году

Большинство отказов стран Запада в правовой помощи по уголовным делам даны по политическим мотивам, заявила Генпрокуратура России.

С января 2023 года российская сторона получила 15 отказов в исполнении запросов о правовой помощи, при этом 12 из них политически мотивированы: 12 – со стороны Швейцарии, по одному – со стороны Латвии и Лихтенштейна – передает РИА «Новости».

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии выразило «наивысшие сомнения» в том, что Москва будет придерживаться «международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью». Латвия отказалась помочь в расследовании дела об уклонении от уплаты обязательных платежей, сославшись на международную обстановку, а Лихтенштейн, отказав в помощи по делу о хищении у «Пробизнесбанка», заявил «об уголовном преследовании фигурантов дела по политическим мотивам».

Кроме того, страны Запада в первом квартале 2023 года отказались удовлетворить 19 запросов России об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях, из них восемь – по политическим мотивам: Италия и Польша – по два, Австрия, Болгария, Германия и Румыния – по одному.

Выдать отказались обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях.

Генпрокуратура предлагает компетентным органам зарубежных стран сообщить о готовности заняться уголовным преследованием преступников, которых Запад отказывается экстрадировать.