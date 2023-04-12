Политолог: Прямая линия с Пасечником стала для жителей ЛНР маркером интеграции в Россию

Политолог Мартынов объяснил важность для жителей региона прямой линии с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником

Проведение прямой линии с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником – это признак интеграции региона в состав России и способ оперативного решения проблем жителей республики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее Пасечник ответил на вопросы по восстановлению жилья, возрождению промышленности и получению паспортов РФ.

«Традиционный для России формат общения глав регионов с населением, конечно, воспринимается в ЛНР с приятным удивлением. Ведь прямые линии помогают решить насущные вопросы людей не через «шестеренки» ведомств, а напрямую, непосредственно с главой субъекта. Сейчас оперативность особенно важна», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Кроме того, само по себе непосредственное общение с Пасечником убеждает людей в том, что власти держат руку на пульсе и готовы решать проблемы. В общем, этот формат еще раз показал, что новые регионы активно интегрируются в российское политическое и медиапространство», – подчеркнул собеседник.

«Из этой прямой линии можно понять, что людей волнуют как частные вопросы – строительство жилья или восстановление социальной сферы, так и более общие направления. Это возрождение промышленного и научного потенциала региона, налаживание торговой логистики», – заметил эксперт.

«Понятно, что ситуация в ЛНР пока сложная. И тут показательно, что Пасечник очень благодарил те регионы России, которые помогают ЛНР провести колоссальную работу по восстановлению множества сфер жизни. Я думаю, что нынешние темпы восстановления новых регионов практически беспрецедентны даже в мировом масштабе», – добавил аналитик.

В среду врио главы ЛНР Леонид Пасечник провел первую «прямую линию» в эфире телеканала «Луганск-24», в ходе которой ответил на вопросы жителей республики. В прошлом году, по его словам, в ЛНР было восстановлено 662 многоквартирных дома. В приоритете – ремонт школ, садов, других зданий социальной сферы, а также инфраструктуры – водоотведения, электропроводки. В этом году будут отремонтированы 557 объектов жилфонда.

Врио главы добавил: в прошлом году в ЛНР было отремонтировано более 400 км дорог. «В этом году займутся более 130 км дорог в населенных пунктах, а также при поддержке Минтранса РФ – 100 км региональных дорог», – анонсировал он.

Что касается здравоохранения, то медпомощь в ЛНР оказывают 32 федеральных научно-медицинских центра, и при них есть профильные клиники.

Для развития бизнеса в ЛНР прорабатывается создание промышленного кластера, двух индустриальных парков и промышленного технопарка. Запуск и расширение производств даст работу нескольким тысячам человек.

Также Пасечник ответил на вопросы, связанные с льготной ипотекой и получением паспортов РФ. «Мы выдаем паспорта РФ всем жителям ЛНР. Желающих очень много», – отметил он. Всего за пять дней подготовки к прямой линии в кол-центр обратились более трех тыс. человек.

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