Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за три года

Исследование: Каждый десятый производитель яиц и птицы России закрылся за три года

Tекст: Александра Юдина

Так, в течение последних трех лет общее количество организаций в отрасли уменьшилось на 11,8%. В январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс. компаний, а в декабре 2023-го – всего 4,9 тыс. фирм, передает ТАСС.

Отмечается, что эта ситуация сложилась в связи с закрытиями организаций, вид экономической деятельности которых был указан как «Разведение сельскохозяйственной птицы». В частности, за три года убыль сегмента составила почти 15%.

При этом другие направления этого бизнеса показали рост. Так, направление «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» выросло на 5,7%. «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» тоже выросло почти на 23%. Лучший прирост, около 73%, показали компании, относящиеся к категории «Разведение племенной сельскохозяйственной птицы».

Как отметил эксперт «Контур. Фокус» Антон Яковлев, ОКВЭД «Разведение сельскохозяйственной птицы» является универсальным и по сути включает в себя все остальные, поэтому, несмотря на определенный рост компаний в узкоспециализированных направлениях, ориентироваться надо именно на самый распространенный ОКВЭД.

«Большое влияние на отрасль оказали санкции – возникли сбои в поставках качественных кормов, эмбрионов, препаратов, оборудования для выращивания птицы. Импортозамещение в связанных отраслях не происходит стремительно, что негативно сказывается и на производстве кур и яиц», – заключил он.

Также в исследовании указано, что в течение рассматриваемого периода на рынок пришли 1995 новых компаний, а закрылись 2784.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. В Минсельхозе заявили, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

