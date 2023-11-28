Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Под Донецком на собственных минах подорвалась прибывшая для ротации группа ВСУ
Гагин: Под Донецком на собственных минах подорвалась прибывшая для ротации группа ВСУ
Группа украинских военнослужащих, прибывшая для ротации под Донецк, подорвалась на собственном минном поле, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят – украинская БМП сначала высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины, и сразу пять человек погибли, передает ТАСС. Гагин добавил, что далее механик-водитель попытался вывезти личный состав из опасной зоны, но снова угодил на мины.
Он добавил, что последние несколько дней украинские войска из страха продвижения российских сил начали беспорядочно минировать подходы к своим же позициям под Донецком.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.