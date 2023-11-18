У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Правящая партия в Эстонии переизбрала свои председателем премьера Каллас
Председателем правящей коалиции «Партия реформ» останется премьер-министр страны Кая Каллас, ее кандидатуру выбрали во время голосования, сообщает портал национального гостелерадио ERR.
Каллас в ходе голосования набрала 636 голосов, передает ТАСС.
Отмечается, что поддержка Каллас с момента избрания ее председателем реформистов уменьшилась почти вдвое. На выборах в 2018 году за нее отдали 1067 голосов.
Выборы проходили в форме электронного голосования с 9 по 16 ноября.
Ранее Каллас заявила, что считает «маловероятным» вариант назначения ее на пост генсека НАТО.