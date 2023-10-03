Осужден основатель ГК «Ваш финансовый попечитель» Бойко-Великий

Tекст: Алексей Дегтярев

Бойко в Черемушкинском суде Москвы признали виновным по статье «Присвоение или растрата организованной группой», ему вынесли наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы колонии общего режима, передает ТАСС.

Государственное обвинение просило для обвиняемого девять лет колонии.

Также по делу осуждены еще пять фигурантов. Руководитель кредитного управления банка «Кредит-экспресс» Анастасия Новатная осуждена на семь лет колонии, ее зам Егор Пихтин получил шесть с половиной лет, главбух банка Мария Антонова – семь лет.

Директор банка Алла Кабанова, признавшая вину, приговорена к шести с половиной годам, ее сын Константин Кабанов – к двум с половиной. Член совета директоров Татьяна Макаренко приговорена к четырем с половиной годам условно.

Суд удовлетворил иски Агентства по страхованию вкладов к осужденным в счет компенсации ущерба на сумму более 100 млн рублей.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу, он может быть обжалован.

По материалам дела, подсудимые создали схему по выдаче фиктивных кредитов банком «Кредит-экспресс» на сумму порядка 200 млн рублей. Бойко-Великий не признавал свою вину.

Бойко-Великого задержали 19 июня 2019 года по обвинению в растрате в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бойко-Великого обвиняли в растрате почти 89 млн рублей.