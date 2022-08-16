Главе КБ «Радуга» вручили госконтракт на изготовление крылатых ракет большой дальности

Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира

«Армия-2022» показывает, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя начало работы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Участие в официальной церемонии открытия принял Владимир Путин.

«Процесс перехода от однополярной к многополярной архитектуре мира продолжается, – об этом говорят подписанные на форуме контракты и в целом интерес к нашему оружию, проявленный странами Ближнего Востока, Азии, Южной Америки. Об интересе к нашим разработкам лично мне говорили несколько иностранных делегаций. Всего в этой выставке участвуют более 70 стран. Великолепные разработки показывают китайские, индийские, иранские стенды и многие другие», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Здесь особенно очевидно, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – добавил собеседник. По его мнению, перспективные мировые державы не готовы следовать в фарватере вашингтонской политики.

«Хочу отметить тезис, прозвучавший в речи президента на открытии форума, – о непосредственной связи наших новейших вооружений с укреплением суверенитета России. Я лично прошел по выставке и видел своими глазами то, о чем говорил Путин: разнообразные боевые системы, работающие с использованием искусственного интеллекта, беспилотная бронетехника, новейшие средства поражения и так далее», – перечислил сенатор. «Кстати, именно нынешний глава государства сыграл главную роль в возрождении нашего оборонно-промышленного комплекса после развала 1990-х», – добавил Долгов.

Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, такие союзники нашей страны «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», – подчеркнул глава государства.

«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – добавил он.

Путин отметил, что проведение в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса также имеет большое общественно-политическое значение. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».

«Путин абсолютно прав в том, что Россия на сегодня не просто стала полностью независимой страной, но и служит ориентиром для всех по-настоящему суверенных государств мира. Кроме того, наша страна – один из мировых ориентиров того, как государство должно сохранять историческую память, – подчеркивает Долгов. – Мы не дадим возникнуть у нас тому, что происходит сегодня в Прибалтике, Польше, где историю Второй мировой войны переписывают под давлением центров НАТО – Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно Путин сегодня указал: сохранение исторический памяти – это наша ответственность как перед предками, так и перед потомками».